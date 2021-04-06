Состоялось первое заседание наблюдательного совета чемпионата ArtMasters

В понедельник, 5 апреля, состоялось первое заседание наблюдательного совета второго национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters – масштабного проекта в сфере креативных индустрий, представляющего собой профессиональные соревнования специалистов профессий backstage.

«Первый сезон чемпионата прошел хорошо: для целого ряда очень талантливых, творческих людей, которые были не видны в силу специфики их деятельности, открылась возможность не только быть успешными, но и показать свои таланты, способности, получить поддержку, повышение квалификации, стажировку, многие получили предложения по работе. Возникло много творческих коллабораций, в которых ребята после чемпионата не бросили взаимодействие и активно продолжают работать и развиваться», – сообщил первый заместитель руководителя администрации президента России, председатель наблюдательного совета Сергей Кириенко, слова которого приводятся в релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

В свою очередь ректор Российского института театрального искусства – ГИТИСа, член Наблюдательного совета Григорий Заславский назвал главной победой первого сезона ArtMasters «возникновение сотрудничества между режиссером и сценографом, художником по свету и по костюмам и многие другие творческие союзы». «Это и большая победа, и задача на будущее. Очень важно, что чемпионат запустил процесс интеграции компетенций бэкстейджа в систему высшего образования России», – добавил он.

На заседании было озвучено принятое решение об интеграции компетенций чемпионата с образовательными программами ВУЗов. «В настоящее время образовательные стандарты позволяют вузам разрабатывать гибкие образовательные программы с учетом профессиональных стандартов, потребностей рынка труда и отрасли. Опыт, полученный на Чемпионате, может учитываться в рамках образовательных программ при формировании профессиональных компетенций выпускников. В настоящее время на базе трех ВУЗов разрабатываются программы по специальностям компетенций чемпионата: «художник по гриму», «композитор-аранжировщик», «дизайнер смешанной реальности», – сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Также Минобрнауки были внесены изменения в порядок приема по образовательным программам (бакалавриат, магистратура, специалитет) в части участия и зачета результатов творческих конкурсов. Это дает победителям чемпионата ArtMasters определенные преимущества при поступлении в ВУЗ.

Члены Наблюдательного совета обсудили успешный опыт проведения чемпионата в 2020 году и приняли ряд решений по использованию образовательного потенциала ArtMasters в проектах, разрабатываемых и реализуемых профильными министерствами. В частности, Минпросвещения и Минобрнауки учтут опыт в проектах в рамках направления «Новый общественный договор». Минкультуры предусмотрит в проекте «Придумано в России» активное использование платформы ArtMasters по подготовке, конкурсному отбору лучших молодых профессионалов и их интеграции в креативные индустрии при создании в регионах Школ креативных индустрий, включая привлечение специалистов ArtMasters к разработке и реализации соответствующих школьных программ.

Помимо этого, Совет утвердил положение чемпионата, перечень компетенций (для основной и юниорской возрастной группы), а также состав экспертного совета и график проведения чемпионата.