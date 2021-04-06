 

Украинские силовики шесть раз за сутки нарушили режим тишины в ЛНР

06.04.2021, 9:16, Новости дня
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Подразделения украинских силовиков за минувшие сутки шесть раз нарушили режим тишины в зоне ответственности Луганской народной республики, сообщил представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Представительство сообщило в Telegram, что «за истекшие сутки 5 апреля 2021 года со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня».

Обстрелам подверглись районы поселка Золотое-5, сел Лозовое, Желобок, Калиново и поселка Молодежное.

Указывается, что огонь велся из станковых противотанковых гранатометов СПГ-9, автоматических станковых гранатометов АГС-17, ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного.

Ранее Украина отказалась отправлять членов контактной группы на переговоры в Минск по Донбассу.

Между тем в ДНР не исключили активизации боевых действий в Донбассе.

Напомним, 3 апреля в результате атаки украинского беспилотника в ДНР погиб ребенок. 4 апреля мирный житель подорвался в Луганской народной республике на взрывном устройстве, сброшенном украинскими силовиками с беспилотника.

Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса. В Совфеде раскритиковали позицию Европы.



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