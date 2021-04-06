Ученые призвали приравнять видеоигры с виртуальными «сундуками» к азартным играм



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Прошлой осенью на сайте Хабр вышел большой обзор, посвященный проблеме лутбоксов, связанной с защитой прав потребителей и в частности – детей. В 2020 году было подано несколько коллективных исков против разработчиков видеоигр. Так, американец Кевин Рамирес подал подал иск от имени сотни недовольных игроков, требующих возмещения ущерба в размере 5 миллионов долларов от компании Electronic Arts за лутбоксы, используемые в игре Ultimate Team.

Кроме того, ученые в разных странах подняли вопрос о том, что молодежь, увлеченная покупкой лутбоксов, с большой вероятностью может пристраститься к азартным играм. Пользователь покупает заветный «сундук», не зная, что именно он получит и будет ли это стоить потраченных денег. Чем не карточная игра или «рулетка» в казино? Новое исследование двое исследователей из Англии провели по инициативе общественной организации BeGambleAware, которая занимается распространением информации об опасности азартных игр.

Авторы проанализировали данные 13 организаций, которые изучали игровые привычки более 7,7 тысячи поклонников видеоигр, как взрослых, так и детей. Кроме одного отчета во всех исследованиях обнаружилась прямая связь между покупкой лутбоксов и риском увлечения азартными играми. Ученые также выявили, что примерно 5% пользователей лутбоксов заплатили до половины всех средств, которые удалось собрать производителям виртуальных «сундуков». Это утверждает о том, что покупка лутбоксов становится опасной привычкой — люди, и особенно дети готовы с азартом тратить свои деньги.

По мнению ученых, пришло время регулировать видеоигры с лутбоксами так же, как приложения для азартных игр, поэтому производители должны ставить четкую маркировку с возрастными ограничениями. Они также порекомендовали регулирующим органам обязать компании указывать шансы на победу и стоимость в реальной валюте, а не в «кристаллах».