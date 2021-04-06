 

Вор в законе назвал «достойным поступком» отказ Навального от работы в колонии

06.04.2021, 8:52, Разное
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Криминальный авторитет Пётр Рыбкин (Петя Карась), имеющий статус вора в законе, похвалил Алексея Навального за отказ от участия в трудовой деятельности ИК-2 в Петушинском районе Владимирской области.

По словам уголовника с 40-летним тюремным стажем, работать в тюрьме для настоящего вора западло. Петя Карась рассказал, что воровское сообщество внимательно следит за творчеством Алексея Навального и ФБК, и в этой среде у блогера немало единомышленников. Некоторые слова даже были запущены в уголовный жаргон с подачи Навального.

Так, в современных тюрьмах душевая получила название «аквадискотека», лазарет сидельцы называют «Шарите», а густо заваренный чифир именуется «новичок». Петя Карась отметил, что если Навальный и дальше будет достойно вести себя в колонии, то может быть заочно коронован в качестве вора в законе уже в этом году.

– Лёха, не шуфел какой-то бендюжный, а порядочный фраер. Его пытались зафоршмачить, так он слился в Германию и оттуда малявы своей братве слал да лохов на бабки разводил. Уважаю. Не каждый вор столько наворовал за всю жизнь, сколько Лёха за прошлую осень и зиму. 9 мая во Владимирском централе состоится ежегодный сходняк, на котором будет решаться базар за коронавию новых воров. Кандидатуру Навального уже внесли на рассмотрение пацаны из Кирова. Если сходняк одобрит его назначение, он получит погоняло «Лёха Петушкинский» и должен будет набить себе воровские звёзды на ключицах, – пояснил Петя Карась.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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