Вильфанд призвал россиян адаптироваться к изменениям климата

Изменения климата не происходят моментально, к ним необходимо адаптироваться, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Есть такое понятие – адаптация к изменениям климата. Это же не ядерная война, когда все – катастрофа случилась, а это постепенный процесс, к которому надо адаптироваться. Нужно инвестировать в обводнения, в мелиорацию», – передает РИА «Новости» слова Вильфанда.

Ученый привел в пример Японию, в которой, несмотря на сложные климатические и сейсмические условия, наблюдается экономический рост благодаря успешной адаптации. РФ следует пойти по этому же пути, эксперт. А сами меры адаптации, по его словам, ясны, необходимо применять их.

Напомним, 8 февраля президент Владимир Путин поручил правительству разработать научно-техническую программу в области экологического развития РФ и климатических изменений на 2021-2030 годы.