 

Экс-президент Армении рассказал об ошибке Еревана в Карабахе

06.04.2021, 8:22, Новости дня
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Бывший президент Армении Роберт Кочарян выразил мнение, что остановить войну в Нагорном Карабахе можно было раньше и с «совершенно другим раскладом», но власти Армении не взяли на себя такую ответственность.

Он напомнил, что РФ делала максимум возможного, чтобы «остановить войну», и «было известное предложение российского президента 19 октября, которое было отвергнуто армянской стороной». «То есть была возможность остановить войну с совершенно другим раскладом, и армянская сторона, армянский премьер не взяли на себя ответственность принять такое решение. Как он (премьер) объяснил, народ его бы не понял и обвинили бы его в предательстве», – сказал Кочарян в эфире Первого канала.

По мнению экс-президента, из-за этого Карабах потерял в десятки раз больше, чем было по состоянию на 19 октября, и еще несколько тысяч убитых и раненых. «То есть такова степень ответственности лица, которое должно было и обязано было принять это решение. Была позиция генштаба, что мы войну проигрываем, был письменный рапорт генштаба. Все понимали, что происходит. Властям было легче сдать абсолютно все и сказать, «ну что поделаешь, мы проиграли», чем принять тяжелое и ответственное решение по ходу войны, которое было несопоставимо лучше, чем то, что по факту мы получили», – считает экс-президент, передает РИА «Новости».

Он добавил, что персональную ответственность за все, что произошло, несет премьер Армении. «Состояние Армении сегодня в целом и состояние армии Армении не позволяют никому трезвомыслящему думать о реванше такого рода, но слишком несправедливый мир не может быть долгим и не может быть вечным. Поэтому на ситуацию надо смотреть следующим образом: если мы хотим поставить точку в этом конфликте, то нужно найти решение, которое будет воспринято с точки зрения справедливости с достаточным пониманием», – сообщил Кочарян, отвечая на вопрос, «не затаилась ли у него идея реванша», если удастся получить власть в Армении.

Отвечая на вопрос, считает ли он, что «утерянные территории утеряны навсегда, что их уже не вернуть», экс-президент заявил, что «о всех территориях не стал бы говорить утвердительно». «Я думаю, не все потеряно, есть возможность, по крайней мере, в переговорном процессе обсуждать территории, входившие в Нагорно-Карабахскую автономную область. С каким статусом, как? Это очень сложный процесс, но я думаю, что здесь какие-то возможные перспективы есть», – отметил Кочарян.

Напомним, 10 ноября 2020 года лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. РФ выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Армянская сторона обязалась передать Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуша.



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