 

«Идеальный шторм» – крупные города США переживают всплеск насильственных преступлений

06.04.2021, 7:30, Новости дня
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В последнее время в крупных американских городах наблюдается значительный рост случаев совершения тяжких преступлений. По мнению экспертов, столь неутешительная статистка объясняется целым рядом факторов — экономическим спадом, пандемией коронавируса и охватившими страну протестами против полиции, пишет CNN.


Reuters

Под влиянием различных факторов, включая пандемию COVID-19, за 2020 год в крупных американских городах количество убийств увеличилось на 33%. Более того, эта волна преступности не думает стихать до сих пор, пишет CNN.

Согласно новому исследованию организации Major Cities Chiefs Association, в 63 из 66 крупнейших полицейских ведомств в 2020 году наблюдался рост как минимум в одной из категорий насильственных преступлений. В них входят убийства, изнасилования, грабежи и нападения при отягчающих обстоятельствах, поясняет телеканал.

Эксперты полагают, что столь неутешительная статистика вызвана «идеальным штормом», сочетающим в себе различные факторы. Экономический коллапс, спровоцированная пандемией социальная напряжённость, демонстрации за лишение финансирования или полное упразднение правоохранительных органов, перемещение полицейских ресурсов с окраин в центральные районы из-за этих самых протестов, а также освобождение обвиняемых до суда или до вынесения приговоров с целью снижения риска распространения COVID-19 в тюрьмах —  всё это могло способствовать резкому скачку убийств.

Коронавирус, по-видимому, только усугубил ситуацию. Сотрудникам полиции иногда приходилось самоизолироваться из-за случаев заражения в их рядах. В результате службам правопорядка стало не хватать сил для патрулирования, расследования или наблюдения за протестами.

В ряде крупных городов по-прежнему наблюдается высокий уровень насильственных преступлений. Причём в некоторых из них ожидают дальнейшего роста этих показателей, отмечает исполнительный директор Major Cities Chiefs Association Лора Купер.

В Чикаго количество убийств за первые три месяца увеличилось на 33% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, а перестрелок — почти на 40%. В Нью-Йорке число убийств выросло почти на 14%, в то время как перестрелок — почти на 50%.

За тот же период в Лос-Анджелесе количество убийств увеличилось почти на 36%. В этих трёх городах — крупнейших в США — в прошлом году наблюдался значительный рост насильственных преступлений по сравнению с 2019-м.

В отчёте Major Cities Chiefs Association подчёркивается, что в Чикаго, Хьюстоне и Мемфисе в прошлом году произошёл один из самых больших всплесков убийств. Этот показатель увеличился на 100 или более случаев по сравнению с 2019 годом.

Параллельное исследование Gun Violence Archive показывает, что в прошлом году в результате применения огнестрельного оружия погибло около 20 тыс. американцев. Кроме того, по данным организации, в 2020-м произошло почти на 200 массовых  расстрелов больше, чем в 2019-м, обращает внимание CNN. 



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