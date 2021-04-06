Эксперты опасаются четвёртой волны коронавируса в США после Пасхи

Во время недавних пасхальных торжеств многие американцы путешествовали по стране или посещали церкви. Специалисты в области здравоохранения опасаются, что эти празднования могут ускорить рост случаев заражения коронавирусом, передаёт ABC News.

Специалисты в области здравоохранения бьют тревогу. В то время как люди вновь собираются, чтобы отметить очередной праздник во время пандемии, растёт число новых случаев заражения.

Прихожане вернулись в нью-йоркский собор Святого Патрика на празднование Пасхи. Службы проводились с соблюдением социальной дистанции. Похожие сцены можно было наблюдать во всех уголках страны.

К настоящему моменту более 40 процентов взрослого населения в США получили по меньшей мере одну дозу вакцины. На этой неделе был поставлен новый рекорд вакцинации: на федеральном уровне делается 3 миллиона прививок ежедневно. Но медицинские эксперты продолжают опасаться четвёртой волны эпидемии.

С репортажем корреспондент ABC News Тревор Олт.

Сегодня вечером медэксперты боятся появления очередной волны коронавируса после праздников, так как миллионы американцев пустились в путь.

АШИШ ДЖА, декан школы общественного здравоохранения при Университете Брауна: Возможно, это последний праздник, когда подавляющее большинство американцев всё ещё остаётся непривитым. Но учитывая взаимодействие невакцинированных людей, я беспокоюсь, что может возникнуть очередная вспышка.

Спустя год после отмены служб многие из тех, кто истосковался по традициям и привился, теперь безбоязненно возвращаются в церковь.

ЖЕНЩИНА: Мы так рады видеть людей, потому что нам не хватало посещения месс, сакрального пространства, времени, которое мы проводим с другими.

Но Центры по контролю и профилактике заболеваний советуют людям не собираться в группы, если они не привились полностью. В пятницу 23-летний фанат баскетбола из Алабамы Люк Рэтифф умер из-за осложнений, вызванных COVID, после похода на турнир Национальной ассоциации студенческого спорта в Индианаполисе.

Врачи опасаются, что распространение высокозаразных вариантов лишь ускорит рост числа ежедневных случаев. Их количество уже увеличилось на 20 процентов за последние недели.

МАЙКЛ ОСТЕРХОЛМ, эпидемиолог Университета Миннесоты: Мы только в начале этой вспышки. Мы ещё не увидели её полностью.

На этой неделе как минимум 14 штатов планируют присоединиться к 22 другим, которые уже предлагают вакцины для всех людей старше 16 лет, помогая миллионам. Но для многих убитых горем семей уже слишком поздно. Сообщалось, что с начала вакцинации в декабре более четверти миллиона американцев погибли от COVID-19.

Дейдре Салленс получила прививку в феврале, но потеряла мать и отчима, которые не дождались вакцины.

ДЕЙДРЕ САЛЛЕНС: Когда я получила вакцину, я была вне себя, мне было грустно. Я потеряла обоих родителей из-за этой болезни. Я не могу перестать думать о том, что они могли выжить.

В этом случае доступ к вакцине появился слишком поздно. С нами на связи из нью-йоркского центра вакцинации Тревор Олт. Тревор, пока медэксперты спорят о том, какой может быть четвёртая волна, некоторые чиновники заявляют, что могут вернуться некоторые ограничения.

ТРЕВОР ОЛТ, корреспондент ABC News: Вы правы, Линдси. Более того, в пригородном округе Кук штата Иллинойс, центром которого является Чикаго, представители департамента здравоохранения заявляют, что видят тревожный рост числа заражений, особенно среди людей младше 40. И это может означать скорый запрет на активность внутри помещений, включая посещение ресторанов и спортзалов.

Дата выхода в эфир 05 апреля 2021 года.