Женщина-капитан из Египта опровергла обвинения в причастности к блокаде Суэцкого канала

Марва эль-Селехдар — первая женщина-капитан судна в Египте, однако недавно недоброжелатели решили очернить её репутацию и обвинили её в причастности к блокаде Суэцкого канала контейнеровозом Ever Given, пишет USA Today. Девушка свою вину отрицает и настаивает, что на момент инцидента находилась на учебном корабле «в сотнях миль» от канала.



Reuters

Первая женщина-капитан торгового судна в Египте Марва эль-Селехдар утверждает, что её высмеяли в соцсетях за то, что она якобы стоит за почти недельной блокадой Суэцкого канала, пишет USA Today. Сама девушка настаивает, что она работала на корабле в «в сотнях миль оттуда».

Администрация канала объявила, что в субботу «пробка» из судов, сформировавшаяся из-за огромного перегородившего весь проход контейнеровоза Ever Given, наконец, рассосалась. По словам 29-летней эль-Селехдар, на момент инцидента она работала на учебном судне Aida IV в сотнях миль от канала, в Александрии. Но потом египтянка узнала, что в интернете тролли винят её в блокаде, которая стоила глобальной экономике миллиардов долларов убытков.

Неизвестные взяли недавнюю хвалебную статью об эль-Селехдар и изменили заголовок — с «Марва эль-Селехдар: первая женщина-капитан судна в Египте на волне успеха» на «Грузовой корабль врезался в Суэцкий канал. В инциденте замешана первая женщина-капитан арабского филиала корпорации Hapag-Lloyd». При этом, как обращает внимание издание, эль-Селехдар работает в Египетском управлении морской безопасности.

«Честно сказать, когда я прочла эти новости, я очень расстроилась, потому что действительно много трудилась, чтобы достичь того, что я достигла. Любой, кто работает в этой сфере, знает, как много усилий человек вкладывал годами, чтобы дослужиться до такого ранга», — прокомментировала египтянка.





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Публикация от Marwa Elselehdarمروة السلحدار (@marwa.elselehdar)

По данным USA Today, интернет-тролли также создали несколько фейковых аккаунтов в соцсетях, выдающих себя за Марву эль-Селехдар. Из-за этого, как признаётся девушка, ей ещё сложнее донести до людей правду.

«Трудно видеть, как кто-то пытается поставить крест на моих стараниях или обвинить меня в том, что я неудачница или безответственно отношусь к своей работе. Это моя репутация, и я не хочу, чтобы она таким образом пострадала», — поделилась эль-Селехдар.

Как отмечает издание, девушка окончила Арабскую академию науки, технологий и морского транспорта. Она была первой египетской женщиной на факультете морского транспорта и технологий. В 2013 году в своём потоке она была единственной девушкой из 1200 выпускников. Недавно эль-Селехдар повысили до капитана, хотя ей ещё нужно сдать основной экзамен.

«Люди в нашем обществе по-прежнему не принимают идею о девушках, на долгий срок уходящих по работе в плавание, покидающих свои семьи. Но когда вы занимаетесь любимым делом, вы не чувствуете нужды искать чьё-либо одобрение», — считает Марва эль-Селехдар.

Имя же настоящего капитана Ever Given пока так и не было раскрыто, добавляет USA Today.