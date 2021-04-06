 

«Глупость и оскорбление» – французские эксперты о решении перевести французские удостоверения личности на английский

06.04.2021, 7:30, Новости дня
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Решение Франции перевести новые обязательные для европейцев удостоверения личности исключительно на английский язык вместо предложенного разнообразия европейских языков, выглядит глупостью и оскорблением как самих французов, так и европейцев в целом, пишут в статье для Le Monde философ Барбара Кассен и государственный деятель в сфере культуры Ксавье Норт. Выбор английского в качестве единственного альтернативного языка в документе о французском гражданстве после брексита посылает слишком много плохих сигналов, предупреждают авторы.


Reuters

Со 2 августа 2021 года во Франции вводится новое обязательное удостоверение личности — более безопасное, позволяющее лучше бороться с мошенничеством и, в соответствии с директивой ЕС, на нескольких европейских языках, напоминают философ и филолог Барбара Кассен и почётный генеральный инспектор по делам культуры Ксавье Норт в статье для Le Monde. Однако, если Германия, Австрия и ряд других стран Европы выбрали для своих удостоверений личности, помимо родного языка, английский и французский, то французские документы будут переведены только на английский, отмечают авторы.

«Всё не так! Решив перевести на английский и только на английский все упоминания о нашем новом удостоверении личности, мы всё сделали не так!» — негодуют Кассен и Норт. На их взгляд, обращение на английском языке к англоязычным бизнес-лидерам с целью побудить их инвестировать во Францию было бы умным ходом, однако перевод «символического документа» о французском гражданстве на английский «оскорбителен как для француза, так и для европейца».

«Ограничиться английским после брексита, да ещё и не для того, чтобы путешествовать по миру, как с паспортом, а чтобы бродить по нашей Европе, — значит послать слишком много плохих сигналов», — уверены авторы. По их мнению, таким образом, языком Европы, как и языком мира, становится «глобиш» — глобальный английский, язык, созданный исключительно для общения.

«Как французское государство, которое на протяжении всей своей истории поддерживало столь тесные связи с языком… могло не увидеть глупости этого решения в символическом смысле, в обдуманность которого мы не смеем даже поверить?»,— задаются вопросом Кассен и Норт. 

В заключение авторы представляют, как могло бы выглядеть французское удостоверение личности, переведённое на несколько европейских языков: к примеру, название могло бы быть написано, помимо французского, на немецком и испанском, имя — на английском,  а пол — на итальянском. «Предоставьте нам не глобализм или национализм, а разум!» —  призывают эксперты.

 



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