 

Суд в США обязал россиянина Тюрина выплатить 20 млн долларов

06.04.2021, 7:28, Новости дня
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Россиянин Андрей Тюрин, приговоренный в США к 12 годам лишения свободы за киберпреступления, по решению суда Южного округа штата Нью-Йорк обязан выплатить более 19,9 млн долларов, следует из электронной базы документов судебной системы США.

«Ответчик Андрей Тюрин должен выплатить компенсацию общей суммой в 19 952 861 доллар (…) жертвам преступлений», – цитирует документ РИА «Новости».

Напомним, Суд приговорил Тюрина к 12 годам тюремного заключения за киберпреступления. После освобождения он будет депортирован в Россию.

Власти США утверждают, что Тюрин якобы причастен к хакерским атакам на финансовые структуры, брокерские конторы и СМИ. В частности, его обвиняют в компьютерных взломах и банковском мошенничестве. В сентябре 2019 года он признал свою вину в суде США.



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