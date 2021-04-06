 

Грузовики провалились под лед на Байкале

06.04.2021, 7:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Два грузовых автомобиля ЗИЛ-131 провалились под лед на озере Байкал в черте поселка Листвянка Иркутской области, водители и пассажиры спаслись, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

Инцидент произошел в понедельник, 5 апреля.

«Водители грузовых автомобилей самовольно открыли заграждение в месте несанкционированного съезда на лед и направились в сторону Больших Котов. В 70 метрах от берега весенний лед, напитанный талой водой, под техникой начал разрушаться», – передает «Интерфакс» сообщение пресс-службы.

По данным МЧС, один из автомобилей полностью ушел под воду на глубину более 55 метров, второй оказался в воде частично, глубина под ним – 19 метров.

«Погибших и пострадавших в результате инцидента нет – водителям и пассажирам удалось покинуть тонущие транспортные средства. На помощь к ним направились очевидцы», – говорится в сообщении.

По факту провала под лед техники проводится всесторонняя проверка. В отношении водителей составлены протоколы. Они будут привлечены к административной ответственности.

Ранее автомобиль УАЗ с пятью пассажирами провалился под лед на Байкале, погибли три человека, в том числе пятилетний ребенок.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

10.12 / Печерский суд не разрешил Януковичу выступить на заседании по видеосвязи

17.09 / В РФ объяснили позицию по продаже вакцины от коронавируса

25.02 / Нападение на силовиков произошло в Карачаево-Черкесии

17.09 / Грызлов обвинил Украину в выходе из соглашения о перемирии на Донбассе

19.10 / Дожить до апреля, лекарство для Трампа от COVID за $100 тыс, украинская вакцина. Интервью Бацман с Голубовской. Трансляция

07.01 / Демократы призвали объявить импичмент Трампу

05.01 / Новак объявил о преодолении «самой худшей ситуации» на рынке нефти

04.11 / Пассажирский автобус врезался в здание университета в Великом Новгороде

24.07 / Патриарх утвердил лишение сана схиигумена Сергия

04.03 / Супругу Елизаветы II провели «процедуру» на сердце

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)