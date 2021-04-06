Грузовики провалились под лед на Байкале

Два грузовых автомобиля ЗИЛ-131 провалились под лед на озере Байкал в черте поселка Листвянка Иркутской области, водители и пассажиры спаслись, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

Инцидент произошел в понедельник, 5 апреля.

«Водители грузовых автомобилей самовольно открыли заграждение в месте несанкционированного съезда на лед и направились в сторону Больших Котов. В 70 метрах от берега весенний лед, напитанный талой водой, под техникой начал разрушаться», – передает «Интерфакс» сообщение пресс-службы.

По данным МЧС, один из автомобилей полностью ушел под воду на глубину более 55 метров, второй оказался в воде частично, глубина под ним – 19 метров.

«Погибших и пострадавших в результате инцидента нет – водителям и пассажирам удалось покинуть тонущие транспортные средства. На помощь к ним направились очевидцы», – говорится в сообщении.

По факту провала под лед техники проводится всесторонняя проверка. В отношении водителей составлены протоколы. Они будут привлечены к административной ответственности.

Ранее автомобиль УАЗ с пятью пассажирами провалился под лед на Байкале, погибли три человека, в том числе пятилетний ребенок.