 

Итальянский политик не дождался вакцины дома и привился от COVID в России

06.04.2021, 7:28, Новости дня
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Итальянский политик из партии «Лига Севера» Алессандро Равальоли, уставший ждать вакцинации от коронавирусной инфекции в ЕС, привился препаратом «Спутник V» в России.

Как отмечается, женатый на россиянке итальянец прилетел в Москву в марте для получения первой дозы вакцины, а сейчас политику сделали второй укол.

«Если бы мне пришлось ждать моей очереди в Италии, мне бы сделали прививку, может быть, осенью», – передает RT слова Равальоли, отметившего, что для него это было бы слишком долго.

По его словам, «быть убитым, потому что в Европе не работает какой-то бюрократический механизм, – это нехорошо».

Кроме того, Равальоли высказал мнение, что ЕС не дает согласие на использование российского препарата исключительно из-за политических причин.

Напомним, 1 апреля газета El Pais сообщила, что ни одна из поставленных Евросоюзом целей по вакцинации жителей сообщества от коронавируса не была выполнена по итогам первого квартала этого года.



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