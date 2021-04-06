Средства от облысения. Как это было 100 лет назад?

Мужское облысение пытались побороть самыми странными способами – расскажем о наиболее экзотических в первой половине 20-го века.

Быть можно дельным человеком и думать о красе волос

Чего только не перепробовали мужчины, чтобы избавиться от облысения — верного признака уходящей молодости. Очевидно, это заботило наших далёких предков в каменном веке, но что они втирали в макушку — не скажет уже никто.

Зато от Античности остались кое-какие рецепты. Древние египтяне перемалывали финики, собачьи лапы и ослиные копыта, затем всё это смешивали с маслом и получали таким образом мазь против облысения. Кто знает — может, даже фараоны этим занимались… Римляне с той же целью использовали ягоды мирры или желчь быка. Экспериментировали и древние греки: процесс выпадения волос описал лысеющий Гиппократ, но и он не изобрёл лекарства (хотя пытался — предлагал втирать в кожу тмин, редьку, лук, крапиву и голубиный помёт).

Известный антрополог Игорь Семёнович Кон писал: «Архаическое сознание приписывает волосам особую магическую силу. По народным поверьям, волосы — средоточие жизненных сил человека. (…) Длинные волосы нередко считали признаком и даже источником мужской силы». Отсюда во многих культурах появился обычай обривать преступников.

В течение тысячелетий человечество не могло найти эффективного средства и даже продвинуться в понимании причин облысения. Отсюда и появлялись сотни странных рецептов и даже магических ритуалов, едва ли более действенных, чем античные средства. В 19-м в. за проблему облысения взялись «всерьёз» и на научной основе. Каких только теорий не строили.

Одни обвиняли во всём привычку европейцев и американцев носить шляпы, которые «сужают артерии, питающие кожу головы». Другие винили недостаток мясной пищи в рационе — в отличие от древнего, современный человек стал есть слишком много злаков взамен дичи. Третьи клеймили спорт — якобы он отнимает силы у волос, четвёртые — перхоть. Когда Чарлз Дарвин открыл эволюцию, лысину пытались объяснить историей человека как вида: мол, одежда сделала волосы рудиментом, и тотальное облысение не за горами — так что всё закономерно. Доктор медицины В. С. Готтейл писал на рубеже 19−20-го вв., что «облысение, без сомнения, является болезнью цивилизации», а «отсутствие волос является почти синонимом высшей точки цивилизации». Но и эта комплиментарная теория мало утешала тех, кто пострадал от выпадения волос и с болью в душе занимался «зачёсыванием».

«Термокап» и вакуумная машина «Ксервак»

Торговцы предлагали публике разные микстуры, мази (содержавшие животные жиры, змеиных яд и даже кокаин) и электрические щётки, а также экзотические восточные средства. И до тех пор, пока во второй половине 20-го в. учёные не поняли, что в 95% случаев всё дело в генетике и гормонах, врачи и изобретатели не переставали удивлять — особенно в Америке, где кинематограф возбудил в миллионах желание соответствовать «киношным» образцам красоты, а бизнес спешил удовлетворить спрос. В первой трети 20-го в. среди учёных распространилось убеждение, что проблема кроется в плохой циркуляции крови в сосудах под кожей головы. До конца 1930-х появлялись устройства для стимуляции кровотока, самое простое из которых — вибромассажёры. Более оригинальной находкой стал американский «Thermocap» 1920-х, основанный на идее французских учёных — прибор светил на волосы синим светом, чтобы «разбудить спящие волосяные фолликулы». Однако 10-минутные ежедневные сеансы оказались совершенно бесполезны — новые волосы не росли.

Самое любопытное и популярное изобретение того времени сделали в середине 1930-х американский доктор Андре Куэто и фабрикант из Цинциннати Пауэл Кросли-младший. Шлем вакуумной машины «Xervac» надевался на голову, после чего двигатель и компрессоры то всасывали воздух, то создавали воздушное давление на кожу. Удивительно, но машина быстро получила положительные отзывы от салонов красоты, парикмахерских и врачей, а в 1938 г. появилась и модель для домашнего использования. Пользоваться ей надлежало по 15−30 минут в день. Стоил прибор недёшево по тем временам — до 179 долларов 50 центов. Позитивные отзывы оказались, впрочем, преждевременны и скорее отражали желаемое, чем действительное — и эта машина не помогала лысеющим мужчинам и через какое-то время ушла с рынка. После этого масштабных экспериментов со шлемами уже не было, а вот электрощётки, лосьоны и мази никуда не делись.

Во второй половине 20-го в. производители предложили потребителю множество средств маскировки лысины. Помимо париков, к примеру, до сих пор пользуются некоторым спросом «волосы из аэрозоля»: пустоватую макушку можно покрыть мелкими волокнами нужного цвета из баллончика, и издалека это даже выглядит правдоподобно. Правда, такую «причёску» надо постоянно обновлять. Появились и первые более или менее удачные средства от облысения — сосудорасширяющие препараты и пересадка волос. Тем не менее медицина до сих пор не одержала над лысиной убедительной победы.