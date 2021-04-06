Мнение: Индийские маоисты наносят удар

В Индии повстанцы-маоисты поймали в засаду крупный отряд индийской армии охотившийся на одного из лидеров повстанцев, убив 22 и ранив 32х военных.

На прошлой неделе отряд индийских служб безопасности численностью около 800 солдат и офицеров попал в засаду повстанцев-маоистов. Мятежники несколько часов обстреливали военных в лесу, в пятнадцати километрах от армейской базы. Существует версия, что повстанцы заранее спланировали нападение и завлекли отряд в ловушку. Кто такие индийские маоисты, почему их называют наксалитами, откуда и зачем к ним приходят добровольцы, рассказывает автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

Засада маоистов

В штате Чхаттисгарх произошло столкновение между индийскими силами безопасности и местными повстанцами — наксалами (наксалитами или маоистами, как их называют). Солдаты попали в засаду, когда вошли в лес для поимки известного главаря наксалитов Мадви Химду. До сих пор в прессе идет дискуссия на тему, было ли случившееся результатом использования заведомо ложных разведывательных данных о местонахождении Химды. Многие считают, что наксалиты заранее знали о готовящейся операции.

«Одним из основных источников информации в наши дни являются перехваты информации с приемника, который полиция установила на холме. Есть явные признаки того, что маоисты знают, что мы слушаем их переговоры. Вид огня, под который мы попали, и позиции, которые они заняли, показывают, что все было хорошо спланировано. Они знали, что мы ничего не найдем и вернемся. Когда наша команда это сделала, они ждали — у наших людей не было путей к отступлению», — рассказал старший офицер попавшего в засаду отряда.

Около 400 повстанцев окружили отряд и на протяжении нескольких часов обстреливали из легких пулеметов и ракетных установок.

В результате атаки погибли 22 военнослужащих, еще 32 получили ранения. До сих пор нет точных данных о потерях среди повстанцев. Один из чиновников указал на то, что для уборки тел погибших повстанцев использовались три трактора. Поэтому предполагается, что со стороны наксалитов погибло тоже не менее 30 человек.

Вооруженные силы Индии редко несут такие высокие потери в ходе одного боя или одной операции по борьбе с повстанцами. Индийские войска не теряли столько людей за один день боев даже в Каргильской войне с Пакистаном.

Кто такие наксалиты и чего они хотят?

Наксалы, наксалиты или маоисты — термины, используемые для обозначения боевиков, которые верят в идеологию коммунизма (или маоизма) и действуют в различных частях Индии, в основном тех, которые покрыты лесами. Термин «наксалит» происходит от названия деревни Наксалбари, расположенной в Западной Бенгалии. Именно там в 1967 году зародилось это движение. Затем наксалиты распространились в штатах Андхра-Прадеш, Махараштра, Мадхья-Прадеш и Чхаттисгарх, а позднее — в Керале, Карнатаке и Тамилнаде.

Изначально наксалы требовали справедливого разделения доходов от земли между заминдарами (крупными землевладельцами) и издольщиками. Кровавое подавление полицией изначально мирных крестьянских протестов заставило лидеров движения пересмотреть свою тактику и взять в руки оружие. Тогда же наксалитов начали финансово и организационно поддерживать Мао Цзэдун и городская интеллектуальная элита Индии.

Сегодня движение наксалитов во многом утратило свою идеологическую марксистскую базу. Среди повстанцев появилось большое количество маргинализированных элементов, которые не нашли себе места в обществе. Тем не менее в отдельных регионах Индии по-прежнему остаются районы и территории, подконтрольные наксалитам, куда центральное правительство страны не имеет доступа.

Еще в 2006 году Мамнохан Сингх, занимавший пост премьер-министра Индии, говорил о серьезности наксалитской угрозы.

«Не будет преувеличением сказать, что вопрос наксализма является самой большой проблемой внутренней безопасности, с которой когда-либо сталкивалась наша страна», — заявил он, выступая на встрече министров нескольких индийских штатов, наиболее серьезно пострадавших от наксалитов.

Еще 15 лет назад Сингх отметил изменение характера наксализма и его милитаризацию с «превосходной организацией, более подготовленными кадрами, нападениями на крупные цели посредством крупномасштабных фронтальных атак, лучшей координацией и возможными внешними связями».

«Мы должны признать, что такой экстремизм представляет угрозу нашей демократии, нашему образу жизни», — подчеркивал он.

Государство против наксалитов

Министр внутренних дел Индии Амит Шах заявил, что на террористическую акцию последует «подобающий ответ» и борьба с маоистами будет «продолжаться до самого конца». Однако почему современные наксалиты уходят в леса с оружием в руках вместо того, чтобы жить в безопасности?

Ухудшение социально-экономической ситуации в Индии после общенационального карантина 2020 года и спада экономики, вызванного пандемией COVID-19, особенно больно ударило по низшим слоям общества — в частности, по лесным племенам и касте неприкасаемых. Племена всегда были важным источником волонтеров для наксалитского движения. Главная причина кроется в том, что правительство в Нью-Дели, с одной стороны, вмешивается в традиционный образ жизни племен, запрещает им охоту и собирательство в лесах, вынуждает освобождать богатые природными ресурсами районы ради их промышленной разработки, а с другой — делает совершенно недостаточно для их развития и интеграции в XXI век.

Многие люди, которые присоединяются к наксалам, делают это не потому, что верят в их идеологию или маоизм, но потому, что они пострадали от рук правительства или полиции. Они полагают, что наксализм — единственный способ добиться справедливости. Многие берут в руки оружие, чтобы удовлетворить свои личные амбиции и мотивы, которые могут быть совершенно не связаны с идеологией и целями всего движения/группы.

Наксалиты — вовсе не современные последователи Робина Гуда. На подконтрольных территориях они препятствуют работе школ и больниц, развитию инфраструктурных проектов. Кроме того, наксалы известны как шантажисты, вымогающие деньги у богатых промышленников, чтобы позволить им вести добычу полезных ископаемых или производство на наксалитских землях. И все же опыт борьбы с этим движением, накопленный Индией за последние пятьдесят лет, говорит о том, что военные акции лучше всего работают вместе с социально-экономическим развитием пораженных территорий и программами реабилитации сдавшихся мятежников. Ни в одном из мятежных в прошлом районов мир не был достигнут через применение силы. Помнит ли об этом министр внутренних дел, когда обещает «подобающий ответ» и борьбу до победного конца?

https://riafan.ru/1418059-udar-po-indii-pochemu-nyu-deli-ne-mozhet-ostanovit-dvizhenie-maoistov – цинк

История борьбы Индии с партизанами-маоистами в этом отношении очень напоминает борьбу Колумбийского правительства с ФАРК. И собственно по тем же причинам, что и в Колумбии, конфликт тянется десятилетиями. Если бы в данных случаях проблему можно было бы решить исключительно голой силой, то вопрос был давно уже решен.

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