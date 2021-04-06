 

Действительно ли смех продлевает жизнь?

06.04.2021, 5:54, Новости дня
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Все вокруг считают, что смех продлевает жизнь. Но правда ли это? Не совсем, говорят ученые.

Смех действительно помогает снять напряжение и справиться со стрессом, что само по себе позитивно для состояния организма. Но важно еще понять, над чем вы привыкли смеяться.

Часто можно встретить любителей черного юмора или людей, которые привыкли смеяться над чужими неудачами. Последние всего лишь пытаются подчеркнуть собственной превосходство. Но и в том, и в другом случае мы имеем дело с негативным стилем мышления, который, с точки зрения психологов, не может быть полезным. Ученые советуют смеяться над тем, что кажется смешным и всем окружающим вас людям. Это способствует самому большому выбросу эндорфина или гормона счастья, как его называют.



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