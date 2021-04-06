Через 4 года могут погибнуть 99% кораллов Большого Барьерного рифа

Если до 2025 года произойдет повышение температуры только на два градуса, 99% кораллов на Большом Барьерном рифе, скорее всего, погибнут, утверждают ученые из австралийской академии наук.

Напомним, что Большой Барьерный риф является самой крупной коралловой экосистемой на планете. Кстати, он растянулся вдоль австралийского побережья на 2300 км. Это больше, чем долина Великой Китайской стены.

Также на Большом Барьерном рифе обитают более 1600 видов рыб, трех тысяч видов моллюсков и множество других морских организмов. Все они находятся под угрозой вымирания, говорят исследователи. Они также утверждают, что судьба этой системы практически предрешена. За последние четверть столетия уже погибла половина кораллов.