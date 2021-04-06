Обозреватель – Зеленский заявил о готовности Украины стать гарантом продовольственной безопасности мира

В интервью СМИ Катара Владимир Зеленский заявил, что Украина готова выступить гарантом мировой продовольственной безопасности. Как пишет «Обозреватель», украинский президент добавил, что его страна уже сейчас может внедрять необходимые процедуры сертификации, в том числе о соответствии требованиям халяль.



Reuters

Владимир Зеленский заявил, что Украина готова выступить гарантом мировой продовольственной безопасности. Как передаёт «Обозреватель», об этом украинский президент рассказал в интервью катарским СМИ.

«Украина является мощным поставщиком продукции металлургической промышленности. Также мы — надёжный поставщик продукции аграрного сектора и пищевой промышленности. Наша страна готова выступить гарантом мировой продовольственной безопасности. Украинские экспортёры имеют возможность уже сейчас внедрять необходимые процедуры сертификации, прежде всего речь идёт о соответствии требованиям халяль», — заявил Зеленский.

Также он добавил, что Украина заинтересована в расширении авиасообщения с Катаром. Это, по его словам, поможет создать надлежащие условия для развития сотрудничества в туристической сфере.

«Надеюсь, в этом году, несмотря на COVID-19, нам удастся провести второе заседание Совместной межправительственной украинско-катарской комиссии по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству», — отметил Зеленский.

Он добавил, что отправился в Катар для переговоров с руководством страны для дальнейшего партнёрства. Зеленский проведёт переговоры с эмиром Катара, премьер-министром и министром внутренних дел.