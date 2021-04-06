Жительницу Перми осудили за интимную связь с подростком

Женщина из Перми приговорена почти к двум годам лишения свободы за сексуальную связь с несовершеннолетним, сообщила пресс-служба СУ СК по региону.

«Она признана виновной в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 135 УК РФ (совершение развратных действий в отношении лица, достигшего 12-летнего возраста, но не достигшего 14-летнего возраста) и совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста) и ч. 3 ст. 134 УК РФ (половое сношение с лицом, достигшим 12-летнего возраста, но не достигшим 14-летнего возраста)», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным следствия, в период с ноября 2018 года по конец июля 2020 года женщина «неоднократно совершала развратные действия и половые сношения без применения насилия с несовершеннолетним». При этом отмечается, что подросток был не против.

Следователи установили, что семьи несовершеннолетнего и осужденной на каких-либо учетах социальных служб не состояли. Женщина приговорена к лишению свободы на срок 1 год 8 месяцев, отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима.

Ранее в Якутске руководителя кружка одной из местных школ арестовали по обвинению в развратных действиях в отношении несовершеннолетних школьниц.