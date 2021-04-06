Синоптики рассказали о погоде в столице

Во вторник в Москве ожидается облачная погода с прояснениями и до плюс 12 градусов, сообщил Гидрометцентр России.

В столице днем температура воздуха поднимется до 10-12 градусов тепла. В ночь на среду – может опуститься до плюс 2 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Ветер южный, 5-10 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Атмосферное будет около 738 мм ртутного столба.

В Подмосковье 6 апреля температура будет колебаться в пределах плюс 8 – плюс 13 градусов, на западе региона ожидается небольшой дождь. В ночь на среду температура может опуститься до нуля.

Ранее синоптики сообщили, что погода в Москве начнет ухудшаться 7 апреля, из-за глубокого антициклона в четверг в столицу вернется снег и заморозки.