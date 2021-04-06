 

45 лет картине “Табор уходит в небо”: интересные факты о фильме Эмиля Лотяну

06.04.2021, 5:46, Разное
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5 апреля 1976 года состоялась премьера фильма “Табор
уходит в небо”. Лента режиссера Эмиля Лотяну завоевала множество наград и прославила актеров в ней сыгравших.

До знакомства с Эмилем Лотяну 17-летняя Светлана Тома собиралась
поступать на юридический факультет. Случайная встреча с режиссером на остановке
изменила жизнь девушки. В тот же год Светлана получила роль в фильме
кинематографиста “Красные поляны” и попала в старейший театральный вуз
страны ЛГИТМиК.

Работа с Лотяну была настоящим испытанием для Томы. Режиссер
не церемонился с молодой актрисой – повышал на нее голос, обзывал бездарностью.
Однажды на съемках фильма “Табор уходит в небо” у Светланы сдали
нервы. Исполнительница роли Рады сбежала со съемочной площадки в Карпатах в Москву.
Актриса отсутствовала десять дней, и, когда вернулась, обнаружила, что не
уволена. Коллеги терпеливо дождались девушку. Выходка Томы вывела из себя
Лотяну. Режиссер долгое время не разговаривал с артисткой, передавая поручения
через помощников.

Отметим, что Эмиль Лотяну был строг со всеми своими
подчиненными. Члены творческого коллектива картины вставали в пять утра, чтобы
трудиться до семи вечера. К полудню на улице становилось невыносимо жарко, обстановка
на площадке обострялась. В такие моменты режиссер начинал кричать на уставших артистов,
выражать недовольство их игрой. Таким образом кинематографист добивался достоверности
на экране, создавал напряжение в кадре.

По словам актера Григоре Григориу, сыгравшего в “Таборе…”
конокрада Лойко Зобара, Эмиль Лотяну ни под кого не подстраивался. Режиссер не
умел работать по заказу, не пытался делать что-то модное или злободневное. Григориу
считал, что Лотяну в свое время спас молдавское кино. Григоре гордился тем, что
работал с кинематографистом.

Главная составляющая успеха фильма “Табор уходит в небо”
– музыка Евгения Доги. Специально для картины композитор исследовал множество цыганских
мелодий. Дога какое-то время кочевал вместе с табором, чтобы проникнутся колоритом
бродячей жизни. Собрав самые яркие композиции, музыкант попросил театр
“Ромэн” исполнить их.

За год после премьеры картину “Табор уходит в небо”
увидели 65 миллионов человек. Картина получила несколько престижных наград, в
том числе и за рубежом. Ленту Эмиля Лотяну оценили на фестивалях в Испании, Белграде, Праге. 120 стран приобрели права на показ фильма. Светлана Тома была признана
актрисой года журналом “Советский экран”.



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