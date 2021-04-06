45 лет картине “Табор уходит в небо”: интересные факты о фильме Эмиля Лотяну

5 апреля 1976 года состоялась премьера фильма “Табор

уходит в небо”. Лента режиссера Эмиля Лотяну завоевала множество наград и прославила актеров в ней сыгравших.

До знакомства с Эмилем Лотяну 17-летняя Светлана Тома собиралась

поступать на юридический факультет. Случайная встреча с режиссером на остановке

изменила жизнь девушки. В тот же год Светлана получила роль в фильме

кинематографиста “Красные поляны” и попала в старейший театральный вуз

страны ЛГИТМиК.

Работа с Лотяну была настоящим испытанием для Томы. Режиссер

не церемонился с молодой актрисой – повышал на нее голос, обзывал бездарностью.

Однажды на съемках фильма “Табор уходит в небо” у Светланы сдали

нервы. Исполнительница роли Рады сбежала со съемочной площадки в Карпатах в Москву.

Актриса отсутствовала десять дней, и, когда вернулась, обнаружила, что не

уволена. Коллеги терпеливо дождались девушку. Выходка Томы вывела из себя

Лотяну. Режиссер долгое время не разговаривал с артисткой, передавая поручения

через помощников.

Отметим, что Эмиль Лотяну был строг со всеми своими

подчиненными. Члены творческого коллектива картины вставали в пять утра, чтобы

трудиться до семи вечера. К полудню на улице становилось невыносимо жарко, обстановка

на площадке обострялась. В такие моменты режиссер начинал кричать на уставших артистов,

выражать недовольство их игрой. Таким образом кинематографист добивался достоверности

на экране, создавал напряжение в кадре.

По словам актера Григоре Григориу, сыгравшего в “Таборе…”

конокрада Лойко Зобара, Эмиль Лотяну ни под кого не подстраивался. Режиссер не

умел работать по заказу, не пытался делать что-то модное или злободневное. Григориу

считал, что Лотяну в свое время спас молдавское кино. Григоре гордился тем, что

работал с кинематографистом.

Главная составляющая успеха фильма “Табор уходит в небо”

– музыка Евгения Доги. Специально для картины композитор исследовал множество цыганских

мелодий. Дога какое-то время кочевал вместе с табором, чтобы проникнутся колоритом

бродячей жизни. Собрав самые яркие композиции, музыкант попросил театр

“Ромэн” исполнить их.

За год после премьеры картину “Табор уходит в небо”

увидели 65 миллионов человек. Картина получила несколько престижных наград, в

том числе и за рубежом. Ленту Эмиля Лотяну оценили на фестивалях в Испании, Белграде, Праге. 120 стран приобрели права на показ фильма. Светлана Тома была признана

актрисой года журналом “Советский экран”.