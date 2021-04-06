 

Мнение: Карикатуры Ухэ Цилиня

06.04.2021, 5:06, Разное
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Освещение проблем в Синцзян-Уйгурском автономном районе.

Свеженькое от китайского карикатуриста Ухэ Цилиня.


История с задержанием вице-президента Хуавэй М.н Ваньчжоу в Канаде. Борис Джонсон в образе "Пингвина", в тени притаился премьер-министр Австралии прячущий трупы убитых афганцев.
На первом плане Джастин Трюдо, вокруг распятого человека вьются голуби символизирующие Asmer из Нидерландов, Apple из США, Anmo Technology из Великобритании, Ericsson из Швеции и HSBC Банк.(Великобритания).
Чуть подробнее тут https://inf.news/en/economy/71ae71001d153003fb385a44903b4351.html


Ветеран.

И еще вот такое попалось.


Рай свободы и демократии.

Источник: Colonel Cassad



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