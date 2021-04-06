 

В РФ предлагают покрывать сталь ЦАМом

06.04.2021, 5:00, Новости дня
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Группа российских ученых предложило новое более устойчивое антикоррозийное покрытие для изделий из стали. Вместо традиционной оцинковки можно использовать нанесение на поверхность сплава цинка, алюминия и магния.

Данный сплав хорошо известен как сплав и его достаточно много накапливается в виде металлолома, отмечают специалисты. Иначе говоря, материал доступный и не очень дорогой. Однако его качества в виде антикоррозийного покрытия значительно выше, чем у чистого цинка.

Слой ЦАМа весьма эластичен, что позволяет предполагать, что он не будет растрескиваться даже под влиянием физических воздействий. В обычных условиях он может защищать сталь от ржавчины до 50 лет, утверждают авторы идеи.



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