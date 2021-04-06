 

Бузова раскрыла секрет своей «талии-аномалии»

06.04.2021, 4:56, Новости дня
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Телеведущая и певица Ольга Бузова на музыкальной премии «Жара Music Awards» рассказала, как поддерживает свою фигуру в форме.

По словам исполнительницы, для сохранения стройности она прикладывает много усилий, в частности занимается спортом и правильно питается. «То, что я худенькая и стройная – это ежедневная работа над собой, спорт и ограничение в питании. Я сейчас вернулась в мир фитнеса. Каждый день заниматься спортом не нужно, каждый день – это перебор. Если ты занимаешься чем-то каждый день – можно быстро перегореть, а спортом нужно заниматься всю жизнь. Мне приходится себя ограничивать. Я нашла для себя такой баланс: я занимаюсь спортом, я не ем сладкое, я не ем булочек и хлеб», – передает слова Бузовой «Пятый канал».

Однако певица признается, что иногда позволяет себе съесть немного не самой полезной еды, например, колбасы. «Моя талия-аномалия, моя фигура, мои ноги и отсутствие целлюлита – это исключительно работа над собой и правильная диета. Конечно я ее нарушаю, например, вчера вечером я съела колбасу. Но я так считаю, знаете, во всем должна быть мера», – рассказала она.

«Я люблю куриный супчик, я люблю колбасу, но я не ем ее каждый день. Я люблю устрицу, рыбку, морепродукты и спагетти», – продолжила Бузова. При этом звезда не рекомендует истязать себя голодовками, потому что сильные ограничения в еде могут отбить вкус к жизни, а это самое главное.

Ранее певица Лайма Вайкуле рассказала об основах своего рациона и раскрыла, какие ухищрения помогают ей быстро сбрасывать лишний вес.



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