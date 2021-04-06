Глава Apple предположил уход с должности в течение 10 лет

Исполнительный директор американской корпорации Apple Тим Кук предполагает, что вряд ли будет занимать этот пост через 10 лет, об этом он газете The New York Times.

У Кука поинтересовались, будет ли он возглавлять компанию в течении этого срока. «Еще 10 лет. Вероятно, нет», – ответил он.

По словам главы Apple, конкретные сроки, в которые он мог бы покинуть должность директора, пока «не просматриваются». Сейчас планов оставить свой пост у Кука нет, передает ТАСС.

Он добавил, что «понятия не имеет», чем занялся бы после ухода с поста директора Apple. «Я так сильно люблю эту компанию, что мне трудно представить свою жизнь без нее», – сказал 60-летний Кук.

Главой корпорации Apple Кук является с августа 2011 года.