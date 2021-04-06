 

Глава Apple предположил уход с должности в течение 10 лет

06.04.2021, 4:56, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Исполнительный директор американской корпорации Apple Тим Кук предполагает, что вряд ли будет занимать этот пост через 10 лет, об этом он газете The New York Times.

У Кука поинтересовались, будет ли он возглавлять компанию в течении этого срока. «Еще 10 лет. Вероятно, нет», – ответил он.

По словам главы Apple, конкретные сроки, в которые он мог бы покинуть должность директора, пока «не просматриваются». Сейчас планов оставить свой пост у Кука нет, передает ТАСС.

Он добавил, что «понятия не имеет», чем занялся бы после ухода с поста директора Apple. «Я так сильно люблю эту компанию, что мне трудно представить свою жизнь без нее», – сказал 60-летний Кук.

Главой корпорации Apple Кук является с августа 2011 года.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

09.10 / Пашинян заявил о готовности Армении к возобновлению мирного процесса по Карабаху

12.07 / Путин заявил, что отношения между Украиной и РФ испортились не из-за Крыма

04.07 / Разгадали шифр. Европол взломал секретный чат преступной группировки

15.07 / Специалисты научились редактировать гены при помощи красного света

02.03 / Американцы создали новый принцип передачи данных в формате 5G

06.08 / В Microsoft назвали цену TikTok

17.11 / Россиянин похудел на 14 кг ради службы в армии

17.11 / Лидеры БРИКС призвали продлить СНВ-3

26.10 / Обновленный BMW M5 2021 года получил уникальный внешний облик

28.08 / Мужчина пришел за зарплатой с «гранатой» в Екатеринбурге

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)