Мнение: О близости бесславного бегства Путина

Злобные завистники клевещут, что нынешний российский лидер уже заготовил себе «женское платье» и автомобиль нейтрального посольства. А вся эпопея с обнулением, дошедшая до логического финала – не более, чем дымовая завеса. ХЗ, верить ли этому, но разведчиков учат первым делом прорабатывать пути отхода – факт. А выпускник московской Высшей школы КГБ №1 Владимир #Путин не был плохим учеником.

Но что же может принудить полновластного хозяина 146-миллионной державы искать спасения в бегстве?

Бывают вещи, с которыми спорить можно, а то и нужно. К примеру, есть ли жизнь на Марсе как скоро достигнет кульминации энергопереход, после которого #нефть и #газ перестанут быть нужными в нынешних количествах, и страны-экспортёры окажутся в положении конезаводчиков начала XX века: только что их лошадей покупали табунами, а теперь – только лучших рысаков, да и тех пристроить непросто.

А бывают и объективные законы – экономики, физики, геологии. Вот с ними спорить бесполезно. И они гласят, что всё конечно. Никакой радиосигнал не долетит до Марса быстрее трёх минут. Ни одно из действующих российских месторождений нефти не останется рентабельным более двух десятков лет.

Увы…

Нефть – исчерпаемый ресурс. Но не только в этом дело. Хотя общих запасов «чёрного золота» в России могло бы хватить на 58 лет добычи, но бо́льшая их часть экономически не рентабельна. Это в очередной раз признал глава Роснедр Евгений Киселев, о чём и сообщил в интервью «Российской газете». По его мнению, «рентабельных (запасов) в соответствии с данными инвентаризации хватит на 19 лет». Потому что две трети нефти, найденной за последние годы в российских недрах, приходится на трудноизвлекаемые запасы, расположенные, в частности, в Арктике. Но при текущих ценах – около 60 долл. за баррель – добывать арктическую нефть, по словам Киселева, проблематично. Ей нужно 110-120 долл. за условную бочку.

Схожую с Роснедрами оценку в январе 2021 года давало российское Минэнерго: из 30 млрд тонн запасов нефти рентабельны только 36%. «Это связано с ухудшением возможностей освоения: ростом обводнённости, необходимостью строительства дорогостоящих скважин сложной конструкции, низкой проницаемостью и расчленённостью коллекторов, уходом в краевые зоны и пласты с небольшими толщинами и так далее», – пояснил замминистра энергетики РФ Павел Сорокин.

Итак, реально нефти в России осталось всего лишь на 19 лет!

Меньше, чем Владимир #Путин пашет на галерах во славу её.

Но проблемы начнутся ощутимо раньше. Часть скважин, временно выведенных из эксплуатации в рамках сделки ОПЕК+, запустить всё равно не удастся из-за обводнения или иных объективных причин. Иные возможности России наращивать добычу нефти при нынешней технологической базе практически исчерпаны. И о кадровых проблемах нефтяной отрасли забывать не стоило бы.

Тут уместно вспомнить, что по итогам доковидного 2019 года из 419 млрд долл. экспортных доходов России 60% обеспечили всего три товара: сырая нефть (121,4 млрд долл.), нефтепродукты (66,9 млрд долл.) и природный газ (19 млрд долл.). Ещё 8% добавили две другие крупные статьи – зерно и оружие. Но экспорт последнего снижается, несмотря на все «успехи» в Сирии, Ливии, далее везде…

Драма распада #СССР – это не только вопрос падения цены на #нефть, но и снижения её добычи. А крупные проблемы начинаются, как правило, раньше их физической основы. И когда начнёт сокращаться выручка от нефтегаза, останется для экспорта совсем не много: лес, металлы, зерновые, оружие и АЭС. Чего очевидно для поддержания прежнего уровня жизни не хватит.

Так что вопрос ребром: куда побегут нынешние власти из России через 10-15 лет?

—