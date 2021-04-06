Мнение: Навальный заразил Бутину?

В Instagram Алексея Навального появилась информация о случаях заболевания туберкулезом в его отряде колонии. Сообщил Алексей и об ухудшении состояния своего здоровья, что у него самого – сильный кашель и температура 38,1. При этом Навальный продолжает голодовку.

Во владимирском управлении Федеральной службе исполнения наказаний (УФСИН) уже подтвердили, что у Навального «были выявлены признаки респираторного заболевания, в том числе высокая температура» и он переведен в медико-санитарную часть.

Переживаю за Марию Бутину, которая приезжала в ИК-2, рассказывала байки про то, кто должен мыть полы в колонии, и ходила без маски по бараку, в котором находился Навальный.

А, вдруг, Мария, подхватила в бараке какую-нибудь заразную болезнь? Вдруг, ее заразил если и не Навальный, а кто-нибудь из активистов?

Фотография Алексея Навального отсюда





—