Мнение: Навальный заразил Бутину?
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В Instagram Алексея Навального появилась информация о случаях заболевания туберкулезом в его отряде колонии. Сообщил Алексей и об ухудшении состояния своего здоровья, что у него самого – сильный кашель и температура 38,1. При этом Навальный продолжает голодовку.
Во владимирском управлении Федеральной службе исполнения наказаний (УФСИН) уже подтвердили, что у Навального «были выявлены признаки респираторного заболевания, в том числе высокая температура» и он переведен в медико-санитарную часть.
Переживаю за Марию Бутину, которая приезжала в ИК-2, рассказывала байки про то, кто должен мыть полы в колонии, и ходила без маски по бараку, в котором находился Навальный.
А, вдруг, Мария, подхватила в бараке какую-нибудь заразную болезнь? Вдруг, ее заразил если и не Навальный, а кто-нибудь из активистов?
Фотография Алексея Навального отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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