Мнение: Явление Богуславского

Егор Иванов в рубрике "Новости сталинских репрессий" отлично потыкал палкой в фейкового "историка" Богуславского и связанное с ним антисоветское кубло.

Тут просто все один к одному – и "Новая Газета", и "Мемориал", и архив СБУ, и "Гоголь-Центр", и Серебренников…

Ну и цитаты порадовали.

С интересом жду продолжения цикла с дальнейшим препарированием.

PS. Распространение информации о подвигах "архивариуса" Богуславского приветствуется.

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