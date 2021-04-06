 

Мнение: Явление Богуславского

06.04.2021, 4:12, Разное
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Егор Иванов в рубрике "Новости сталинских репрессий" отлично потыкал палкой в фейкового "историка" Богуславского и связанное с ним антисоветское кубло.
Тут просто все один к одному – и "Новая Газета", и "Мемориал", и архив СБУ, и "Гоголь-Центр", и Серебренников…
Ну и цитаты порадовали.

С интересом жду продолжения цикла с дальнейшим препарированием.

PS. Распространение информации о подвигах "архивариуса" Богуславского приветствуется.

Источник: Colonel Cassad



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