Письмо от руки развивает память у детей

В Норвегии провели исследование, в чего которого удалось доказать, что дети, которых в раннем школьном возрасте учат писать от руки на листах бумаги, получают более крепкую память.

С развитием цифровых технологий, казалось бы, это уже не нужно. Ведь все равно во взрослом мире от руки уже почти никто не пишет. Не исключено, что в будущем обычная шариковая ручка станет настоящим раритетом.

И все же уроки письма очень важны хотя бы в первых классах. Ученые исследовали активность головного мозга у детей в то время, когда они на уроках писали от руки или набирали текст на клавиатуре. Первый вариант оказался более предпочтителен для умственного развития. Чистописание само по себе дает больше возможностей.