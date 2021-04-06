 

Письмо от руки развивает память у детей

06.04.2021, 4:06, Новости дня
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В Норвегии провели исследование, в чего которого удалось доказать, что дети, которых в раннем школьном возрасте учат писать от руки на листах бумаги, получают более крепкую память.

С развитием цифровых технологий, казалось бы, это уже не нужно. Ведь все равно во взрослом мире от руки уже почти никто не пишет. Не исключено, что в будущем обычная шариковая ручка станет настоящим раритетом.

И все же уроки письма очень важны хотя бы в первых классах. Ученые исследовали активность головного мозга у детей в то время, когда они на уроках писали от руки или набирали текст на клавиатуре. Первый вариант оказался более предпочтителен для умственного развития. Чистописание само по себе дает больше возможностей.



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