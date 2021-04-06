 

В США выявлен первый случай заражения индийской мутацией коронавируса

06.04.2021, 4:02, Новости дня
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На территории США выявлен первый случай заражения новым вариантом коронавируса, который ранее был обнаружен в Индии, сообщило издание San Francisco Chronicle.

Случай заражения был выявлен в штате Калифорния. Газета ссылается на данные лаборатории по изучению вирусов Стэнфордского университета. Также зафиксировано еще семь случаев, при которых есть подозрение на заражение индийским вариантом CJVID-19. В ближайшие дни эксперты определят, так ли это, передает ТАСС.

Напомним, индийский консорциум по геному SARS-CoV-2 выявил конце марта новый вариант с двойной мутацией.



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