В США выявлен первый случай заражения индийской мутацией коронавируса

На территории США выявлен первый случай заражения новым вариантом коронавируса, который ранее был обнаружен в Индии, сообщило издание San Francisco Chronicle.

Случай заражения был выявлен в штате Калифорния. Газета ссылается на данные лаборатории по изучению вирусов Стэнфордского университета. Также зафиксировано еще семь случаев, при которых есть подозрение на заражение индийским вариантом CJVID-19. В ближайшие дни эксперты определят, так ли это, передает ТАСС.

Напомним, индийский консорциум по геному SARS-CoV-2 выявил конце марта новый вариант с двойной мутацией.