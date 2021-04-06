 

Глава Amnesty International обратилась к Путину с требованием допустить к Навальному врача

06.04.2021, 3:20, Разное
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Генеральный секретарь правозащитной организации Amnesty International Аньес Калламар обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с требованием допустить к Алексею Навальному врача, а также освободить политика. Она написала об этом в твиттере.

«Я написала Владимиру Путину по поводу Алексея Навального, его необоснованного ареста и ухудшения состояния здоровья. Есть реальная перспектива, что РФ доведет его до медленной смерти. Ему немедленно должны предоставить доступ к врачу, которому он доверяет, и он должен быть освобожден», — пояснила Калламар.

Аньес Калламар назначили главой Amnesty International в конце марта. До этого она была одним из спецдокладчиков ООН по делу об отравлении Навального.

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Ранее Навальный сообщил о случаях заболевания туберкулезом в его отряде колонии, а также рассказал, что у него повысилась температура и начался сильный кашель. При этом политик сказал, что продолжает голодовку. По словам его адвоката Ольги Михайловой, с момента пребывания в колонии он потерял 13 килограммов.

Издание «Известия» со ссылкой на ФСИН сообщило, что Навального якобы перевели в медико-санитарную часть ИК-2 в Покрове. Адвокат Навального Вадим Кобзев пояснил «Новой», что защите политика ничего об этом не известно. Михайлова сказала, что узнала о переводе Навального в медсанчасть из СМИ. «Будет или нет туда приглашен какой-то врач, я не знаю, все в руках ФСИН», — поделилась адвокат.

31 марта Навальный объявил голодовку из-за отсутствия должного лечения — накануне политик рассказал о сильных болях в спине и правой ноге.

Источник: Новая газета



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