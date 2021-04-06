Мнение: К закрытию “Артдокфест-2021”

К очередному закрытию "Артдокфеста".

Сотрудники полиции и Роспотребнадзора опечатали помещения "Артдокфеста" в петербургском Доме кино, об этом заявили организаторы в Facebook.

Ранее на странице мероприятия сообщалось о проверке кинофестиваля из-за заявления Тимура Булатова (Исаева) – известного петербургского активиста, выступающего против представителей ЛГБТ-сообщества.

"С нами в холле вежливая полиция и Роспотребнадзор. Зрители пока смотрят фильм "Расторгуев". Ждем вердиктов от полицейского начальства, беседуем с представителями Роспотребнадзора…", – говорилось в сообщении.

В Москве фестиваль пока проходит без изменений со 2 по 9 апреля. Общий объем программы предполагает более 100 картин. В последний день фестиваля международное жюри объявит победителей.

В прошлом году показы документального кино на "Артдокфесте" в кинотеатре "Англетер" в Петербурге также были отменены за несколько часов до начала по решению Роспотребнадзора.

"Артдокфест" – международный фестиваль авторского документального кино, который проходит в Москве, Санкт-Петербург и Риге. К участию в конкурсной программе фестиваля допускаются фильмы, снятые на русском языке или языках народов России.

https://www.interfax.ru/russia/759377 – цинк

Просто напомню, о деятельности этих мудаков. И тут я не про Роспотребнадзор.

В 2017-м году эти персонажи прокатывали в РФ "фильм" "режиссера" Сенцова https://colonelcassad.livejournal.com/3856755.html, а также фильм-рекламу "Правого Сектора" https://colonelcassad.livejournal.com/3819287.html. К организации "Артдокфеста" был причастен немецкий "Фонд Фридриха Эберта".https://colonelcassad.livejournal.com/3870794.html Тот самый, который организовывал поездку Коли из Уренгоя в бундестаг. Кстати, данный фонд, в отличие от NED, NDI, USAID или Фонда Сороса до сих пор работает на территории РФ.

Также через "Артдокфест" продвигали фильм "Мустафа" про Джемилева https://colonelcassad.livejournal.com/3874125.html, который снимался при содействии https://colonelcassad.livejournal.com/2165187.html американских и украинских структур и НКО.

А что же на этот раз. Как указывает читатель приславший наводку на эту новость, во внеконкурсном показе очередного "Артдокфеста" идет фильм "Летняя война" ttps://artdocfest.com/ru/program/sreda–paradocs-artdokfest-2020/moskva/, показ которого запланирован на 6 апреля в кинотеатре "Октябрь" в Питере.

И о чем же этот фильм.

Герои фильма – 12-летние дети из Киева. Жасмин растет в любящей семье и Ястрипу не хватает тепла и заботы. Жасмин настроена добиться успеха любой ценой, а Ястрип просто хочет найти место, где его любят. Они посещают лагерь «Азовец», цель которого – воспитать новый класс патриотических воинов для Украины завтрашнего дня. Там дети учатся быть настоящими украинцами: драться, стрелять, получать и отдавать приказы. Со временем такая жизнь их меняет.

Очень важно показать, как проходит обучение детей в лагере подготовки неонацистской террористической организации.

В следующем году предлагаю не мелочиться и сразу перейти к документальным фильмам из лагерей ИГИЛ для подготовки детей с показательными отрезаниями голов.

У меня уже даже готовая аннотация есть:

Герои фильма – 12-летние дети из Идлиба. Жасмин растет в любящей семье, а Хассану не хватает тепла и заботы. Жасмин настроена добиться успеха любой ценой, а Хассан просто хочет найти место, где его любят. Они посещают лагерь «Молодые Львы Халифата», цель которого – воспитать новый класс патриотических воинов для Халифата завтрашнего дня. Там дети учатся быть настоящими воинами Халифата: драться как лучшие ингимаси, казнить врагов, получать приказы от эмира и отдавать приказы неверным. Со временем такая жизнь их меняет.

В интересах развития документального кино в России и поддержки молодых бородатых режиссеров, конечно же. Все ради искусства.

В 2017 году реклама Сенцова и "Правого Сектора, в 2021-м реклама "Азова". (запрещенная в РФ организация, вроде бы)

Но это не все. В рамках этого же "фестиваля", прошла (или нет, если ее тоже завернули) "Мастер школа Радио Свобода: безопасность при съемках документального кино. Личный опыт")

https://artdocfest.com/ru/movie/radio_svoboda___bezo_0_150/, среди участников мероприятия Беата Бубенец, снимавшая фильм про правосеков. Как говорится, "я вас блядей 3 года на этот корабль собирал…" Про то, что "Радио свобода" финансируется Госдепом США и ЦРУ, сейчас не знает только ленивый.

И да…



Подробнее тут https://primechaniya.ru/obshchee/stati/v_rezhissere_filma-_proslavlyayushhego_batalon_ajdar-_opoznali_byvshuyu_nashistku

По сути, через "Артдокфест" на территорию РФ сливали различные пропагандистские поделия для организованного показа, прикрываясь тем, что на фестивале показывали и вполне обычные документальные фильмы. Поэтому власти достаточно комично и топорно, в самый последний момент, закрывали эти показы под формальными предлогами, так как пропагандистская заказуха и отработка повестки была очевидна (и то, зачастую лишь после общественного внимания и различных скандалов) но через некоторое время все повторялось.

Может ну его, с этими ежегодными закрытиями. Один раз закрыть, но чтобы с концами. И сделать нормальный фестиваль документального кино.

Или разогнать ту сволочь, которая все это продвигает через фестиваль. Лучше там уже не будет, диагноз и отработка "украинской тематики" под прикрытием "независимого документального кино" формировался годами. Пристрелите уже эту свинину, чтоб не мучалась…А то в следующем году опять придется несчастный Роспотрбенадзор гонять подчищать плоды подобной "толерантности", после чего вся эта сволочь будет снова заводить рулады, как в России притесняют "свободных творцов".

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PS. И да, тут еще один читатель прислал занятный ответ Минюста https://vigorov.livejournal.com/262162.html, согласно которому "Азов" и "Национальный корпус" на территории РФ вовсе и не запрещенные организации.

Странно. В новостях часто пишут что запрещена, а Минюст отвечает, что нет.

Меня эта тема тоже заинтересовала. Полез смотреть.

В списке ФСБ http://www.fsb.ru/fsb/npd/terror.htm есть "Правый сектор", но нет "Азова".

В списке НАК http://nac.gov.ru/terroristicheskie-i-ekstremistskie-organizacii-i-materialy.html также есть "Правый Сектор", но нет "Азова".

В ДНР "Азов" официально запрещен https://donnuet.education/attachments/pdf/documents/perechen-zapreschennih-organizatsij.pdf

В общем, кто в курсе, что там сейчас с юридическим запретом "Азова" и "Нацкорпуса" на территории РФ. Если запрещены, то почему Минюст отвечает, что нет.

И если они действительно не запрещены, то какого…

PS. lustberg уточняют по этому вопросу:

Номер 3269 в федеральном списке экстремистских материалов. "Графические изображения «От майдана до Азова Героям Слава, Ще не вмерла Украина» с изображением шеврона батальона «Азов», шеврон батальона «Азов», состоящий из надписи «АЗОВ», знака «Волчий крюк», белого знака «черное солнце», белого знака «вольфсангель» (решение Фрунзенского районного суда г. Владимира от 30.11.2015)". https://www.minjust.gov.ru/ru/extremist-materials/?q=%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BD+%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD%D0%B0+%C2%AB%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%C2%BB&csrftoken=1673109649c04967d438c6d5c4e0a6713cda6d3da860a191c2cff45efc0452bd8b57992b1367f38e

29 февраля 2016 года во Владимире суд приговорил к двум годам ограничения свободы Валентина Логинова за эмблему батальона “Азов” на мосту через реку. https://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2016/03/d34041

То есть за публичное распространение символики "Азова" вполне себе можно получить реальный срок и это расценивается как экстремизм.

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