Мнение: Россия увязла

Вот занятные извивы в работе российской контрразведки. Помню, в предыдущие годы то и дело возникали сообщения об арестах доблестными сотрудниками ФСБ всяких «украинских шпионов» – в качестве которых фигурировали странные личности вроде каких-нибудь гастарбайтеров или и вовсе бабушек – продавщиц укропа на ж/д станциях. Их с помпой хватали и потом на полном серьезе обвиняли в том, что они, дескать, «следили за передвижениями воинских эшелонов», типа «считали вагоны», а потом злостно передавали шифровки по смс непосредственно в СБУ.

Одно из самых громких дел – арест в 2014 году некой Светланы Давыдовой, о нем много писали – в частности, потому, что задержанная «за шпионаж» оказалась матерью аж семерых детей.

«Против жительницы Смоленской области возбуждено уголовное дело по факту государственной измены в пользу Украины. Светлана Давыдова в апреле 2014 года обратилась в украинское посольство, рассказав, что соседняя с ее домом военная часть опустела и солдаты могли быть направлены в Донецк. Сейчас она находится в СИЗО «Лефортово».

https://www.kommersant.ru/doc/2656046

Было такое и потом, вот, сообщения ТАСС про 2018 год:

“На территории Краснодарского края был раскрыт агент СБУ Сергей Стефаненко, который предпринимал попытки сбора данных о расположенных на территории Кубани военных объектах, а также следил за передвижением военной техники и выяснял информацию о кадровом составе Министерства обороны РФ”

12 ноября 2018 года стало известно о задержании в Краснодарском крае гражданина Украины Юрия Пермякова. Разоблаченный агент Службы безопасности Украины работал под псевдонимом “Вова”. СБУ завербовала его с целью получения украинской спецслужбой информации о передвижении военной техники на территории Юга России. Впоследствии Пермяков дал признательные показания и был выдворен за пределы РФ.

В ноябре 2018 года в Ростовской области был задержан 71-летний житель поселка Чертково Владимир Моргунов. По версии следствия, он передавал “сотруднику иностранной спецслужбы во время встреч на украинской стороне” информацию об обстановке в приграничном Чертковском районе и расположении российской военной техники у границы с Украиной. 9 октября 2019 года Ростовский облсуд признал Владимира Моргунова виновным в государственной измене и приговорил к 12 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на год».

https://www.interfax.ru/russia/630418

Что общего во всех этих «шпионских делах» (по которым, между прочим, предусмотрены совершенно конские сроки)? Всех (а это ДЕСЯТКИ людей каждый год) «брали» за то, что они что-то там якобы собирали и сообщали насчет «перемещений войск и воинской техники РФ» в сторону Украины. Эти случаи заботливо освещали СМИ, то есть цель агиткампании была понятна: запугать как можно большее количество граждан, наглядно им (нам!) продемонстрировать, что про движение воинских эшелонов лучше вообще ничего не знать, даже не смотреть в их сторону, и уж тем более – ни в коем случае ничего не передавать и не записывать, это полный харам, запрещено, нельзя! 12 лет колонии строгого режима – столько и за убийство не дают. Можно ли убедительнее?

Однако – что мы видим сейчас, в эти последние недели? Полную противоположность. Насчет «продвижения и концентрации эшелонов с воинской техникой и войсками РФ» разве что в «Новостях» по телевизору не говорят! Все ток-шоу забиты обсуждениями такой информации, откроешь фейсбук – в ленте непременно наткнешься на фотки эшелонов с этой самой техникой. Смеха ради заглянул в Яндекс.Новости (!) – чуть не упал со стула: «Под Ростовом замечены огромные колонны военной техники». И – длинный ряд ссылок на «новости» с таким содержанием.

Вот еще: «Ростовчане заметили передвижение через регион эшелона с военной техникой. Снимки с военными машинами размещены в паблике «Авто Ростов-на-Дону | Регион 61».

Автор поста написал, что эшелон с техникой российских вооруженных сил передвигался через Ростовскую область в направлении украинской границы. На фотографиях запечатлены бронеавтомобили «Тигр», БТР и грузовики КамАЗ со штабными кунгами».

https://u-f.ru/news/army/u10/2021/03/29/313454

Какая милота. С фотографиями, Карл! Куда же смотрит ФСБ? И за что же тогда сидит третий год свой 12-летний срок 71-летний житель поселка Чертково Владимир Моргунов (ему, стало быть, уже 74)?

Что же происходит, интересно? Почему предыдущие 7 лет за фотографирование эшелонов или пустых казарм давали минимум «десяточку», а теперь эти самые эшелоны – причем в тех же самых местах – по телевизору показывают?

Получается, до этого российские вояки очень не хотели, чтобы об их передвижениях было известно «украинским шпионам»– а теперь наоборот: они хотят, чтобы об этом знали не только шпионы, но и вообще все украинцы от мала до велика. Читаю френд-ленту, в фейсбуке она у меня почти полностью состоит из «прогрессивной общественности» – то есть из людей с прискорбным отсутствием каких-либо мозгов. И точно: все с увлечением постят те самые фотки эшелонов под Ростовом, а интерпретации однозначны – это проклятый Путин готовится к войне! Хочет, бандит этакий, внезапно напасть на ридну неньку Украину. На политических ток-шоу российских телеканалов обсуждают то же самое, но с противоположным знаком – не «готовится напасть», а «готов разгромить», но фотки – те же.

А как же военная тайна, спросите вы?

Разгадка тайны тут простая: Россия тужится, изо всех сил демонстрируя силу и решимость – потому что воевать здесь как раз никто не хочет. Цель – запугать украинских вояк, отбить у них всякую охоту к наступлению. РФ в плохой форме для войны, особенно учитывая, что если вдруг придется вводить-таки войска в Донбасс «для защиты республик ДНР/ЛНР», это будет выглядеть именно как прямое вторжение на территорию соседнего государства, акт агрессии – то есть очередное подтверждение репутации «мирового изгоя». Плюс и сама война обещает быть еще менее легкой прогулкой (если у Украины появились беспилотники и американские ПТУРСы), а самое печальное – что даже если все кончится «хорошо», то есть, допустим, очередным Дебальцево – то РФ ничего не выиграет, а просто восстановит то статус-кво с высокой степенью неопределенности, которое есть и сейчас, ДО войны. Лить кровь, тратить ресурсы, портить репутацию – и только для того, чтобы всего лишь не потерять того, что и сейчас контролируешь временно и «на птичьих правах»?

Все это неудобство выдает грустную реальность – Россия увязла в Донбассе и, главное, полностью потеряла стратегическую инициативу. Украина может грозить ударом – причем на довольно широком фронте – хоть каждый день, а России остается в ответ только совершать всякие грозные телодвижения «из-за поребрика», при этом оставляя «силы сепаратистов» наедине с заведомо их превосходящим врагом, в ожидании сокрушающего удара этих превосходящих сил НА ПЕРЕДОВОЙ– и только в слабой надежде, что «Россия потом отомстит». Ну да.

Думается мне, что все это чревато разложением и нашей армии, и ополчения в Донбассе.

Тут чувствуется рука опытных (отнюдь не украинских) стратегов. Опытных шахматистов, я бы сказал. Россия стоит при Донбассе, как охранник при ребенке, на которого готовится покушение. Руки связаны, максимум, на что может надеяться охранник – что ребенка удастся как-то спасти и заслонить… до нового покушения. Без надежды дотянуться до собственно киллеров. Понятно, при мало-мальски здравом размышлении, что при таких раскладах – когда у убийц неограниченное количество попыток – ребенок обречен, как ни охраняй.

И еще более печальное соображение – если ты контролируешь СМИ, в этой ситуации все эти военные демонстрации России, пусть и направленные, по сути, на предотвращение войны, легко могут быть интерпретированы (и, естественно, будут интерпретированы однозначно)… как свидетельство агрессивных намерений самой России. Это обвинение крыть нечем, по большому-то счету. Россия же подтягивает войска к границе? Подтягивает. К границе с Украиной? С Украиной. Значит, она готовится воевать с Украиной? – Да, но… – Никаких «но»!

И всё. В международном общественном мнении Россия эту ситуацию однозначно проигрывает.

В шахматах гениальный Капабланка еще когда отмечал: «Владеть инициативой – уже означает владеть определенным преимуществом». Сейчас преимущество целиком на стороне хохлов. Они выбирают время, выбирают место, они заставляют Россию дергаться и подставляться под негативный пиар.

Кидаться же на 40-миллионную Украину «в отаку!», в стиле юного Наполеона – невозможно.

Но и сдавать Донбасс Путину никак нельзя – это будет расценено уже внутри РФ как большой провал и «Акела промахнулся». Остается, стало быть, только ТЕРПЕТЬ да периодически вставать на задние лапы, поднимая заодно передние с выпущенными когтями, громко рычать и скалить зубы – медведи так делают, чтобы оказаться выше атакующего хищника и таким образом подорвать его боевой дух.

В результате чего мировые СМИ немедля получают картинку озверевшего, вставшего на дыбы у самой границы, обезумевшего русского медведя, который вот-вот готовится растерзать ридну неньку Украину. Безвыходная ситуация.