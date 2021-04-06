Да, Путин – «убийца», но такое навешивание ярлыков ему только на руку

Лучше говорить тихо и держать в руках большую палку.

by TOMÁŠ KLVAŇA MARCH 30, 2021

Ранее в этом месяце, в интервью ABC News, президент Джо Байден назвал Владимира Путина «убийцей» и сказал, что несколько лет назад он сказал автократу в разговоре: «Я не думаю, что у вас есть душа». Для меня это звучит просто как констатация факта, хотя я бы посоветовал Байдену на словах игнорировать Путина и вместо этого тихо и жестко ударить его и его ближайшее окружение (включая их семьи) массированными санкциями и, в случае необходимости, острыми жалящими кибератаками. Другими словами, вместо того, чтобы следовать модели поведения позорного предшественника Байдена с громкими разговорами и обзываниями, лучше следовать модели Тедди Рузвельта: «Говори тихо и держи в руках большую палку».

Чтобы объяснить, почему я считаю, что это самый разумный курс, позвольте мне сначала рассказать небольшую историю.

Еще в 2007-08 годах я работал от имени чешского правительства над «третьим столпом» противоракетной обороны – планами размещения в Европе компонентов американской системы защиты от баллистических ракет, чтобы защитить как Соединенные Штаты, так и их европейских союзников от атак злоумышленников, скорее всего,- Ирана. РЛС должна была быть размещена в Чехии, а ракеты-перехватчики планировалось разместить в Польше. В отличие от Польши, В Чехии программа не пользовалась популярностью, особенно в бедных и восточных регионах, которые позже стали националистически-популистскими и анти-ЕС ориентированными.

Когда бы я ни работал с нашими коллегами в Конгрессе США, меня поражало отсутствие осведомленности о стратегической ситуации в Центральной и Восточной Европе. Для нас в Праге, программа была прежде всего попыткой разместить у себя американскую базу и таким образом укрепить американо-чешские оборонные отношения против России. Сам противоракетный щит не был нацелен на Россию, и все, включая Москву, знали, что одиннадцать перехватчиков в шахте так близко к российской границе не смогли бы защитить нас от массированной атаки ракет типа « Искандер» . Но с политической точки зрения было очень важно иметь американскую базу недалеко от Праги, ччто было совершенно невыносимо для Москвы.

И поэтому РФ запустила нечто большее, чем ракеты, – массовую кампанию дезинформации о радарах и намерениях Америки. Она тайно вливала деньги в противостоящий лагерь, который был полон молодых и наивных антиамерикански настроенных активистов, каких я никогда бы не ожидал увидеть в нашей бывшей коммунистической стране.

Однако больше всего нас беспокоили не активисты или русские, а американцы. Или, точнее, демократы в Конгрессе и во внешнеполитическом истеблишменте. Я был шокирован тем, как они превозносили Россию. Конечно, это было незадолго до вторжения РФ в Грузию в 2008 году, но уже были видны контуры российской реваншистской внешней политики, полной ностальгии по прошлому величию Советского Союза. Тем не менее, всякий раз, когда мы пытались объяснить свои опасения демократам-членам Конгресса, их сотрудникам или либеральным ученым из аналитических центров, за их вежливыми снисходительными улыбками я мог уловить ход мыслей, который начинался так: «Вы бедные неискушенные посткоммунистические дурачки, вы просто ничего не можете с собой поделать. Проснитесь! «Холодная война» закончилась. Путин – это не Брежнев!”

Я уже испытал подобное чувство за десять лет до этого, когда я принимал участие в различных дебатах в Соединенных Штатах о надвигающемся расширении НАТО в 1999 году. Многие американские «реалисты» предостерегали от принятия в НАТО бывших коммунистических стран и такого продвижения альянса ближе к границе с РФ. Было высказано множество метафор о ненужном тычке спящего русского медведя. Сегодня я содрогаюсь при мысли о том, что бы произошло, если бы эти критики выиграли спор, Центральная и Восточная Европа не были бы частью альянса, а Путин был бы – что совершенно точно – возможно, лучше расположен к Западу? Это то, что как вы мне говорите, могло бы стать главным стратегическим выигрышем?

Такое принятие желаемого за действительное достигло пика в президентской кампании 2012 года. После того, как Митт Ромни, кандидат от республиканской партии, заявил, что РФ является величайшим геополитическим противником Соединенных Штатов, его оппонент, действующий президент Барак Обама, высмеял его во время дебатов: «[деятели] 80-х годы сейчас призывают к возрождению их внешней политики, но, вы знаете, холодная война закончилась двадцать лет назад». Мейнстримная пресса и демократы высмеивали Ромни, как если бы он был своего рода троглодитом, разжигающим войну.

А потом история сделала один из самых забавных поворотов. Путин сорвал кампанию Хиллари Клинтон, сыграл немаловажную роль в избрании Дональда Трампа, и демократы стали величайшими воинами холодной войны всех времен. (Только с опозданием, в 2019 году, Ромни получил некоторое удовлетворение, когда Мадлен Олбрайт извинилась перед ним во время слушаний в Конгрессе, признав, что он был прав в отношении России.)

Между тем, чтобы защитить Дональда Трампа, республиканцы мягко пошли на Путина. Они не стали называть его консервативным защитником христианской цивилизации (как они называли Трампа), но через свои слова и поступки в течение последних четырех лет республиканцы стали партией путинской России .

Так почему я думаю, что Байден не должен называть убийцу «убийцей»? Потому что Путину это действительно нравится. Нет ничего лучше для Путина и его клики, чем когда Соединенные Штаты Америки воспринимают их всерьез. Он ненавидел Обаму за то, что тот презирал его как регионального актора. Расист в Путине, должно быть, кипел изнутри. Он тоскует по старым добрым временам встреч на высшем уровне Рейган-Горбачев, которые стояли в заголовках всех информационных бюллетеней на Земле. Москва не воспринимает всерьез таких простых пигмеев, как мы, чехи, эстонцы и поляки. Путин также тайно презирает немцев и британцев и забавляется умеренно пророссийскими итальянцами и французами. Но жители США – это другая история. Во время моих дней противоракетной обороны президент Джордж Буш пригласил Путина к своему отцу в Уокер-Пойнт, резиденцию семьи Бушей в Кеннебанкпорте, штат Мэн, в июле 2007 года. Это был ни о чем не говорящий пиар-ход, прозванный в СМИ «Саммитом лобстеров», но Путин упивался. Он любит такие вещи!

Быть названным Байденом убийцей, не вызывает такого всплеска “гормона удовольствия”в крови, но в данных обстоятельствах это произошло. Это позволяет ему выступать на публике, изображать из себя мистера Хладнокровие и делать вид , прежде всего, для своей внутренней политической аудитории, что на самом деле есть только два глобальных игрока, он сам (жесткий, сильный и полный жизни) и Байден (которого Путин изображает дряхлым, старчески болтливым и плохо соображающим).

РФ с ее ядерным арсеналом, конечно, является важным игроком, но, учитывая плачевное состояние ее экономики и плохое управление, это больше похоже на неприятность, чем на реальную стратегическую угрозу Соединенным Штатам и НАТО. Путин это знает и страдает от этого унижения. Все, что помогает ему скрыть реальность, укрепляет его статус и, следовательно, его политическую власть в его огромной, красивой, но трагической стране. Формируя свою доктрину России, Байден должен держаться подальше от разговоров об «убийцах» и других ярлыков Путина, а вместо этого просто обновить диспозицию Тедди Рузвельта для цифровой эпохи.

TOMÁŠ KLVAŇA Томаш Клваня

Томаш Клваня – бывший пресс-секретарь и политический советник президента Чешской Республики, а также приглашенный профессор Нью-Йоркского университета в Праге.