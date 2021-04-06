 

Мясников рассказал, как определить болезнь по ногтям

06.04.2021, 2:14, Новости дня
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Проблемы с ногтями – это не всегда исключительно эстетические хлопоты, примерно каждый десятый случай может свидетельствовать о вероятной болезни, предупредили врач Александр Мясников и дерматолог Ирина Гостева.

Они рассказали, признаком каких заболеваний могут оказаться проблемы с ногтями. «Если вы видите какие-то изменения в ногтях, в 90% случаев это просто изменения в ногтях. Ничего более. <…> В 10% точно – такая же симптоматика может о чем-то говорить, – сказал Мясников в эфире передачи «О самом главном» на телеканале «Россия 1». 

Гостева указала на то, что, например, черное пятно может указывать на меланому, злокачественную опухоль. Нередко это бывает признак гемангиомы. Мясников в свою очередь рекомендовал при проявлении такого симптома обратиться к врачу.

По его словам, повреждения ногтей не являются обязательным фактором какой-либо болезни, поэтому проблему не стоит преувеличивать. Тем не менее следует помнить и о вероятных сигналах организма о переменах в здоровье.

При этом Гостева развеяла миф о связи белых пятен на ногтях с нехваткой в организме цинка или магния. По ее словам, такие вкрапления можно объяснить просто – попаданием воздуха в зону роста.

Ранее Мясников посоветовал обращать внимание на цвет ногтей на руках, поскольку его изменения могут указывать на смертельно опасную опухоль.



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