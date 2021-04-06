Почему рыжие люди чувствуют боль по-другому



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Рыжие волосы и чувствительность к боли

Несколько исследований уже демонстрировали, что рыжие ощущают боль не так, как люди с другим цветом волос. Ученые не выносят однозначных вердиктов вроде «у рыжих людей чувствительность к боли слабее» – речь идет о том, что они чувствуют боль по-другому и многое зависит от типа боли.

Так, одна работа показала, что у рыжих людей выше чувствительность к болевым ощущениям, вызванным холодом или жаром. Подкожное введение анестетика лидокаина в этом случае помогало им плохо. Стоматологи отмечают, что людям с рыжими волосами требуется больше местных обезболивающих при лечении.

Известно, что рыжим требуются более высокие дозы ингаляционного препарата для наркоза. Автор этого исследования Даниел Сесслер (Daniel Sessler) из Луисвиллского университета говорил, что цвет волос – единственный внешний признак, по которому можно определить потребность человека в анестетиках.

С другой стороны, женщины с рыжими волосами слабее ощущают жгучую боль от компонента красного перца капсаицина. Исследования демонстрировали, что на опиаты рыжие люди и мыши реагируют быстрее, то есть им требуются более низкие дозы.

У рыжих людей и животных в клетках кожи, которые вырабатывают пигменты, есть особый вариант рецептора к меланокортину-1 (MC1R). Он активируется под действием циркулирующего в коже гормона меланокортина, который «заставляет» клетки синтезировать черный пигмент меланин. Ученые предполагали, что именно с мутацией гена, который кодирует MC1R, связаны особенности ощущения боли рыжими людьми и мышами.

Результаты нового исследования

В новом исследовании ученые впервые обнаружили механизмы, которые могут влиять на болевой порог у рыжих людей и животных. Они провели ряд экспериментов на линии мышей, которые такой же вариант гена MC1R, как и у рыжих людей.

Ученые обнаружили, что ослабленная функция рецепторов меланокортина-1 у рыжих мышей связана с тем, что у тех вырабатывается меньше вещества под названием проопиомеланонортин. В результате запускается каскад реакций, который действует на опиатные рецепторы, и порог болевой чувствительности повышается. Авторы исследования предполагают, что у людей может действовать такой же механизм.

«Эти открытия описывают биологические основы, которые стоят за ранними данными о том, что болевые пороги могут быть связаны с пигментацией», – сказал Дэвид Фишер (David E. Fisher), соавтор исследования.

По мнению Фишера, данные свидетельствуют, что ощущение боли у разных людей может отличаться. Он предполагает, что понимание этих механизмов может дать новые виды обезболивания, которые будут действовать на рецепторы меланокортина.