Старение и хронические вирусные инфекции оказывают схожее влияние на иммунитет



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«Хроническое воспаление, которое связано с нарушением функции иммунитета, вносит вклад в появление многих болезней старения. Связана ли возрастная иммунная дисфункция с вирусными инфекциями, остается открытым вопросом. Исследования вроде нашего начинают давать на него ответы. В настоящее время понятно лишь то, что как старение, так и вирусные инфекции оставляют глубокие и стойкие “отметки” на иммунитете», – сказал Дэвид Фрман (David Furman) из Стэндфордского университета, соавтор исследования.

При острых вирусных инфекциях организм обычно избавляется от вируса и вырабатывает антитела против инфекции. Но вирусы вроде ВИЧ и HCV могут сохраняться в организме длительно, люди часто не подозревают о них. Фурман отметил, что в разных странах от 70% до 90% людей инфицированы цитомегаловирусом. Хронически инфекции вызывают вирусы герпеса, ветрянки, мононуклеоза.

«Возможно, вы заражены 12-15 вирусами, о которых никогда не слышали. К счастью, технологии теперь позволяют определять эти инфекции у людей. Это помогает изучать эти вирусы», – сообщил Фурман.

Исследование показало, что у инфицированных ВИЧ нарушения иммунной системы определяются даже на фоне лечения в течение многих лет. С вирусом гепатита С дела обстоят иначе. Современные методы терапии помогают уничтожить его в организме в 97% случаев. После излечения нарушенный иммунитет частично восстанавливается. Авторы исследования обнаружили некоторые молекулярные механизмы, за счет которых происходит такое восстановление.

Ученые указывают, что пример гепатита С указывает, что существует возможность улучшения иммунитета как при вирусных инфекциях, так и при старении.

По мнению авторов работы, в контексте пандемии подобные исследования необходимы и в отношении коронавируса SARS-CoV-2. Они считают, что нужно выяснить, насколько долгосрочно влияние этой инфекции на иммунитет человека.