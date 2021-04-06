«Яблочников» заставят дозреть

Для новых членов партия вводит кандидатский стаж. Подробности этой и других спорных реформ внутри «Яблока».

Партия «Яблоко» проводит масштабную реформу. Новые правила введут кандидатский стаж для членов партии, разделят сторонников по степени вовлеченности, а также ограничат сроки полномочий руководителей отделений организации и расширят практику праймериз. Соответствующие поправки в устав будут приняты на съезде, который пройдет в Москве 3–4 апреля. Корреспондентка «Новой» разобралась, что должно измениться после съезда, и узнала, как к этому относятся члены партии.

Об изменениях стало известно еще в начале месяца. Реформа затрагивает несколько направлений. Для начала в «Яблоке» разделят сторонников партии на разные группы по степени вовлеченности. В результате в партии появятся

зарегистрированные

и незарегистрированные члены.

Регистрация позволит члену организации голосовать на собраниях «Яблока», избирать членов руководящих органов партии и самому в них избираться. При этом получить ее можно будет только после прохождения испытательного срока — кандидатского стажа. В результате

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новому участнику может потребоваться провести в партии около двух лет перед тем, как в ней зарегистрироваться

(конкретная продолжительность будет выбрана на съезде). В исключительных случаях продолжительность испытательного срока можно будет сократить.

— Сейчас в «Яблоке» фактически самозапись. Человек подает заявление, после на заседании спрашивают, выступает ли кто-то против его включения в партию. А как можно быть против, если человек только что пришел, и мы его даже не знаем? Отказывают крайне редко. Потом выясняется, что человек не готов к такой работе, и через полгода он пропадает, — объясняет необходимость испытательного срока председатель Николай Рыбаков на встрече с журналистами в четверг.

Кроме того, зачастую в партию вступают на протестной волне, и только спустя время выясняется, что некоторые новые члены не разделяют ее идеи. Кандидатский стаж поможет «Яблоку» лучше узнать своих сторонников. По словам Рыбакова, у незарегистрированных членов партии будут такие же права, как и у остальных: до завершения испытательного срока они смогут голосовать на праймериз и принимать участие во всех обсуждениях и мероприятиях «Яблока». При этом в партии не видят проблемы в том, что реформа проводится за полгода до выборов в Госдуму. Как поясняет председатель, большинство желающих вступают в организацию уже после завершения избирательной кампании.

Председатель «Яблока» Николай Рыбаков. Фото: страница партии «Вконтакте»

В «Яблоке» также появится статус зарегистрированного сторонника партии. Нововведение позволит людям, которые не хотят постоянно участвовать в политике, принимать участие в деятельности партии. Зарегистрированные в этом качестве граждане смогут наряду с членами партии участвовать в праймериз. Практика праймериз в свою очередь будет расширена, к ней теперь будут прибегать при определении кандидатур на пост президента, губернаторов, мэров и лидеров партийных списков. К ней также добавится практика общепартийных дискуссий и дебатов.

Кроме того, в партии начнут институционально налаживать контакт со сторонниками «Яблока», которые пока не хотят регистрироваться ни в каком статусе. По словам Рыбакова,

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на текущий момент «Яблоко» поддерживают около 450 тысяч человек. К середине думской кампании их число увеличат до миллиона.

При этом в партии будут стараться сделать так, чтобы к единому дню голосования каждый из этого миллиона смог привести на выборы еще несколько человек. Реализовать эту идею поможет платформа «Электронная партия» — база сторонников «Яблока». Также планируется увеличить количество отделений, как минимум до тысячи (сейчас их 650).

— С некоторыми сторонниками мы контактируем по телефону, кому-то пишем на электронную почту. Сейчас большая часть контактов сформирована еще по кампании «Время вернуться домой» против войны в Сирии («Яблоко» проводило ее в 2017 году. — Ред.). В нее входят также люди, которые подписываются за кандидатов от «Яблока» на региональных выборах, — поясняет Рыбаков.

Сторонник «Яблока» выступает против поправок в Конституцию. Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

— В 2016 году за «Яблоко» проголосовал млн человек. В 2011-м — два миллиона. То есть потенциально у «Яблока» есть два миллиона человек, которые периодически за него голосуют. Наша задача всех их найти и перевести в статус зарегистрированных сторонников, — добавляет зампредседателя партии Иван Большаков.

Другая инициатива направлена на обновление партии. После реформы ограничение по количествам сроков (не больше двух) распространится и на региональных председателей. Пребывания на посту председателя региональной организации также ограничат восемью годами. Однако норма будет распространяться только на руководителей, вступивших в должность после реформы.

— Мы хотим работать над этими изменениями и после реформы. В идеале сделать так, чтобы не больше 60% руководящих органов могли сохраняться в том же составе. Также мы хотим сделать квоты на новичков, чтобы постоянно шло обновление.

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В первую очередь, это посыл партии, что нельзя всем оставаться на своих местах, — уточняет Рыбаков.

Также среди изменений, которые ожидают в партии, общепартийное голосование при определении кандидатур на пост председателя партии и региональных отделений, а также введение этического кодекса и партийной ответственности. В партии также предлагают создать новый институт — Высший совет. В его состав войдут члены партии старше 65 лет, которые находились в руководящих органах в течение нескольких сроков. Высший совет не будет стоять выше руководящих органов (Политкомитета, Федерального бюро и Исполкома), а появится в рамках разделения властей в партии по горизонтали.

«Новая газета» поговорила с разными членами «Яблока» и узнала их позицию по поводу реформы. Как рассказал газете депутат Мосгордумы и руководитель фракции «Яблоко» в МГД Максим Круглов, он пока не знаком с реформой в деталях, но к разным ее частям относится по-разному. По его мнению, важно, как будет проходить обсуждение на съезде, окончательное мнение можно будет составить только после него. Пока Круглов поддерживает введение стажа и также положительно относится к праймериз.

— Когда я приходил в «Яблоко» в свои 17 лет, главной моей мотивацией было помочь демократической партии реализовать ее ценности в политике. Мне было совершенно все равно, стал я членом партии автоматически или же нахожусь в статусе кандидата. Если мотивация искренняя — то какая разница? Праймериз — это абсолютно правильная процедура, в современном мире без этого никуда. Праймериз позволяет привлечь большее количество людей к политическому событию и с большой точностью определить достойного кандидата, — говорит Круглов.

Основатель «Яблока» Григорий Явлинский на встрече с новыми членами партии. Фото: страница партии «Вконтакте»

Члену «Яблока» и главе муниципального округа Якиманка Андрею Мореву тоже пока сложно оценивать нововведения: «что написано на сайте еще не конечный вариант, комиссия юристов до сих пор вносит правки». Однако Морев поддерживает расширение практики праймериз, ограничение сроков полномочий руководителей организации, а также введение кандидатского стажа. Единственное, по его мнению, введение этического кодекса — больше «моральная норма», которая будет работать, только если люди захотят ее исполнять.

Как точно развернется ситуация на съезде, пока сложно сказать, сам Рыбаков говорит, что в партии есть развилки по тридцати вопросам. Кто-то выступает за более строгий испытательный срок, кто-то предлагает ввести только полгода стажа.

— Сто процентов будет голосование «за» или «против», но, так как мы провели уже очень много встреч, абсолютное большинство понимает, что изменения необходимы, — резюмирует Рыбаков.

Есть и те, кто не согласен с реформой. Как рассказал «Новой» член «Яблока», пожелавший остаться анонимным, заявления пресс-службы партии о массовом вовлечении сторонников фактически полностью противоречат сути реформы, а сами поправки могут нарушать некоторые федеральные законы. К примеру, разделение членов партии на «зарегистрированных» и «незарегистрированных» противоречит закону о партиях, который устанавливает, что члены партии должны иметь равные права, в том числе право избирать и быть избранными.

— По закону партия должна управляться демократически, решения приниматься голосованиями ее членов. Раньше голосовать могли все, теперь право голоса — это привилегия избранных, которой наделяет руководство. Также предлагается фактически закрыть массовый прием в партию и сильно упростить исключение из нее, — рассказывает собеседник газеты.

По его словам, предлагаемая норма приведет к риску снятия партийного списка с выборов в Госдуму, как это уже было на выборах в Карелии (в 2006 году Верховный суд республики снял партию с выборов после иска ЦИК. Комиссии не понравилось, что кандидаты в депутаты выдвигались только от зарегистрированных членов партии, а не от общего количества «яблочников», указанных в документах республиканского отделения. — Ред.). Кроме того, собеседника газеты не устраивает поправка, по которой члены партии не могут состоять в других общественных и иных организациях, преследующих политические цели (в «Яблоке» «Новой» рассказали, что норма уже действует с 2008 года и теперь просто переносится в устав). По его мнению, это следы борьбы с фондом политика Максима Каца «Городские проекты».

Дарья Беседина. Фото: страница партии «Вконтакте»

Как замечает депутат Мосгордумы от «Яблока» Дарья Беседина, последние много лет «Яблоко» — это объединяющая разных людей сила с внутренней демократией. По ее словам, предлагаемая реформа подразумевает укрепление вертикали, сворачивание демократии и прав членов партии.

— Мне кажется, наоборот, надо давать больше свободы членам партии, потому что именно в свободе вырастает та политическая культура, которой нам в стране очень сильно не хватает. Нельзя отказываться от свободы, отворачиваться от молодежи, которая в поисках этой свободы присоединяется к партии, — говорит Беседина «Новой».

Много вопросов к реформе и у Льва Шлосберга, депутата Псковского областного собрания от партии «Яблоко» (политик отмечает, что оценивает документ предварительно, так как на момент разговора у него нет окончательного варианта поправок в Устав). Как считает Шлосберг, партия в новой версии Устава будет больше сил тратить на самосохранение, чем на развитие и взаимодействие с широким обществом. Политик критикует несколько нововведений, в том числе разделение членов партии на «зарегистрированных» и «незарегистрированных», и создание множественных условий для регистрации не отвечает интересам развития партии. Кроме того, он согласен с тем, что норма нарушает принцип равенства членов партии и ограничивает приход людей в партию.

Лев Шлосберг. Фото: страница партии «Вконтакте»

— Это становится похоже на полосу препятствий и не будет положительно воспринято сторонниками партии, желающими вступить в партию и влиять на ее решения. Кроме того, слишком много сил потрачено на детализацию оснований для исключения из партии: возможностей для исключения и произвольного толкования этих оснований стало только больше. Опасаюсь, что исключены из партии могут быть люди, открыто критикующие положение дел в партии даже внутри партии, — отмечает депутат.

Помимо этого, Шлосберг видит риски в усложнении системы принятия решений и увеличении веса бюрократической системы в партии. По его словам, это усложнит процедуры выдвижения кандидатов на выборные должности. При этом общепартийное голосование по определению кандидатур на пост председателя партии и региональных отделений политик поддерживает. В любом случае Шлосберг рассчитывает на то, что съезд обсудит все предложения и оценит их последствия для партии.

Дарья Козлова

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