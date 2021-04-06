 

В Госдуму внесен проект об ответственности за поддельные средства маркировки

06.04.2021, 0:27, Новости дня
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Правительство внесло в Госдуму законопроект, который предусматривает введение уголовной ответственности за подделку средств маркировки. Текст размещен в думской электронной базе данных.

Как указывают авторы в пояснительной записке, «анализ правоприменительной практики, обусловившей необходимость изменения правового регулирования», показал, что нынешняя редакция УК РФ «регламентирует ответственность за ввод в оборот и оборот немаркированных товаров, подлежащих обязательной маркировке, в том числе не маркированных средствами идентификации». «Вместе с тем необходимо дополнить статью 171.1 УК РФ ответственностью за ввод в оборот и оборот товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, с использованием заведомо поддельных средств идентификации, что приравнивается к отсутствию средств идентификации», – говорится в тексте, передает ТАСС.

Использование заведомо поддельных средств идентификации для маркировки товаров будет наказываться в том числе штрафом до 300 тыс. рублей либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом до 80 тыс. рублей. В случае предварительного сговора или участия в преступлении группы лиц срок лишения свободы может составить до четырех лет со штрафом до 100 тыс. рублей.

Если речь идет о крупной партии товара, то штраф увеличивается до 400 тыс. рублей. Срок заключения также составит до трех лет.

Ранее Роспотребнадзор выступил за маркировку биологических активных добавок (БАД) в России.



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