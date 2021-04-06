 

США заявили о готовности общаться с Россией по Украине

06.04.2021, 0:26, Новости дня
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США открыты к общению с Россией по ситуации вокруг Украины, сообщил представитель госдепартамента.

«Мы открыты к общению с Москвой», – цитирует РИА «Новости» представитель госдепа, добавив, что США призывают Россию «воздерживаться от действий по эскалации». 

Также он отметил, что США обеспокоены недавней «эскалацией российской агрессии на востоке Украины, включая заслуживающие доверия относительно передвижения российских войск на границах Украины и в оккупированном Крыму».

Ранее в ДНР сообщили о прибытии делегации аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве США на Украине, а также не исключили, что в ближайшие дни украинские силовики могут устроить огневые провокации в Донбассе для демонстрации своим «западным кураторам» обострения ситуации на линии соприкосновения.

Накануне глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин не исключил полномасштабной атаки Киева на Донбасс, отметив, что «у Украины для этого все готово». Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса. В Совфеде раскритиковали позицию Европы по Донбассу.



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