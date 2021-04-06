 

Парацетамол оказался неэффективен для снятия большинства видов боли

06.04.2021, 0:08, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News


1
минута

Ученые из Сиднейского Университета (University of Sydney) проанализировали систематические обзоры 3570 исследований, в которых рассматривалась эффективность и безопасность парацетамола для снятия 44 видов болевых состояний.

Результаты оказались неожиданными: однократный или многократный прием стандартной дозы популярного препарата (0,5-1гр) превосходит плацебо только для четырех болезненных состояний, причем не все из них распространенные. А именно — при остеоартрозе коленного и бедренного суставов, восстановлении после трепанации черепа, болях в области таза, в том числе послеродовой, и головной боли напряжения.

«Несмотря на широкое применение парацетамола его эффективность в облегчении боли доказана лишь при небольшом количестве состояний, а его преимущества часто довольно скромны», — написали ученые.

Для таких распространенных состояний, как мигрень и головные боли на фоне простуды, а также боли в пояснице доказательства эффективности парацетамола были слишком низкого качества или неубедительны. Отметим, что ученые поставили под сомнение рекомендацию приема парацетамола при болях в пояснично-крестцовой области еще в 2016 году. Рандомизированное плацебо-контролированное исследование с участием 1652 пациентов не выявило никакой разницы между популярным болеутоляющим и плацебо.

Ранее американские ученые предупредили о возможном опасном побочном эффекте парацетамола — рискованном поведеним. Например, люди, принявшие препарат, могут беспечно прыгать с тарзанки, гулять в опасных местах, лихо водить машину. Авторы исследования отмечают, что склонность к риску может быть связана с тем, что ацетаминофен снимает тревожность.

«Не исключено, что он заставляет людей испытывать меньше негативных эмоций и беспокойства, когда они оценивают свои риски», — написали ученые.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.08 / Мнение: Парамилитарная проблема

26.02 / iPhone 13 Pro останется с челкой: обнародованы изображения смартфона

17.12 / Ирина Горбачева, Аглая Тарасова, Константин Хабенский, Зара и другие на премьере фильма “Огонь”

01.04 / Скандалы: Растрата нашла героев

13.09 / Ходячий с призом – Личное мнение

21.11 / Исследователи обнаружили мертвую галактику внутри Млечного Пути

05.12 / “Лучшая женщина в мире”: Топалов нежно обратился к Тодоренко в день рождения сына

02.07 / Svenska Dagbladet: они требуют, чтобы белые подчинились

25.08 / Нина Добрев проводит романтические каникулы в Мексике с олимпийским чемпионом Шоном Уайтом

28.01 / Ученые из Сингапура встроили в роботизированную руку венерину мухоловку

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)