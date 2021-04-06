Парацетамол оказался неэффективен для снятия большинства видов боли



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Ученые из Сиднейского Университета (University of Sydney) проанализировали систематические обзоры 3570 исследований, в которых рассматривалась эффективность и безопасность парацетамола для снятия 44 видов болевых состояний.

Результаты оказались неожиданными: однократный или многократный прием стандартной дозы популярного препарата (0,5-1гр) превосходит плацебо только для четырех болезненных состояний, причем не все из них распространенные. А именно — при остеоартрозе коленного и бедренного суставов, восстановлении после трепанации черепа, болях в области таза, в том числе послеродовой, и головной боли напряжения.

«Несмотря на широкое применение парацетамола его эффективность в облегчении боли доказана лишь при небольшом количестве состояний, а его преимущества часто довольно скромны», — написали ученые.

Для таких распространенных состояний, как мигрень и головные боли на фоне простуды, а также боли в пояснице доказательства эффективности парацетамола были слишком низкого качества или неубедительны. Отметим, что ученые поставили под сомнение рекомендацию приема парацетамола при болях в пояснично-крестцовой области еще в 2016 году. Рандомизированное плацебо-контролированное исследование с участием 1652 пациентов не выявило никакой разницы между популярным болеутоляющим и плацебо.

Ранее американские ученые предупредили о возможном опасном побочном эффекте парацетамола — рискованном поведеним. Например, люди, принявшие препарат, могут беспечно прыгать с тарзанки, гулять в опасных местах, лихо водить машину. Авторы исследования отмечают, что склонность к риску может быть связана с тем, что ацетаминофен снимает тревожность.

«Не исключено, что он заставляет людей испытывать меньше негативных эмоций и беспокойства, когда они оценивают свои риски», — написали ученые.