 

Навального с признаками респираторного заболевания перевели в медсанчасть

06.04.2021, 0:04, Новости дня
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Блогера Алексея Навального перевели в медико-санитарную часть, у него в ходе плановой диспансеризации выявлены признаки респираторного заболевания, в том числе высокая температура, сообщили во владимирском управлении Федеральной службе исполнения наказаний (УФСИН).

«В связи с этим у него взяты все необходимые анализы, включая тест на коронавирусную инфекцию. Осужденный переведен в медико-санитарную часть, где находится под наблюдением медицинских работников. В учреждении проводятся плановые санитарно-противоэпидемические мероприятия, дезинфекция всех помещений, кварцевание и проветривание», – цитируют ответ УФСИН на запрос «Известия».

Источник издания не подтвердил информацию о вспышке туберкулеза в колонии, он отметил, что в случае, если бы кто-то в окружении Навального заболел туберкулезом, на карантин был бы помещен весь отряд. Ранее в Instagram Навального был опубликован пост, в котором утверждалось, что три человека, находящиеся в одном отряде с блогером, якобы были госпитализированы с туберкулезом. 

28 февраля Навального, осужденного за мошенничество, доставили в исправительную колонию во Владимирской области. Директор ФСИН Александр Калашников заявлял, что угрозы безопасности Алексея Навального нет, в колонии он будет содержаться в «абсолютно нормальных» условиях. В ОНК сообщили, что Навальный жалоб на условия содержания и действия сотрудников колонии не имеет, отношения с другими осужденными у него нормальные.



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