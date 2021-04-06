В МВД разъяснили порядок выдачи россиянам электронных паспортов

В Министерстве внутренних дел РФ раскрыли подробности механизма выдачи россиянам паспортов нового образца в виде карты с электронным чипом (ПЭН).

В ведомстве пояснили, что правительством РФ было поручено организовать выдачу ПЭН на территории Москвы, начиная с 1 декабря 2021 года. В регионах выдача документов будет осуществляться по мере технической готовности, но не позднее 1 июля 2023 года, передает RT.

Количество выдаваемых документов будет зависеть от числа граждан, желающих их получить. Планируется, что на начальном этапе внедрения нововведения их количество составит не менее 100 тыс.

Получить документы нового образца можно будет с 14 лет на добровольной основе. ПЭН по статусу будет приравнен к бумажному паспорту, имея при этом усовершенствованную систему защиты, включая криптографическую технологию.

Процедура получения карточки схожа с действующим процессом выдачи бумажного паспорта за исключением того, что при оформлении ПЭН гражданину необходимо будет пройти процесс сканирования отпечатков двух пальцев рук.

«На микросхеме в ПЭН будут содержаться персональные и биометрические данные гражданина и по желанию владельца – его электронная подпись. Вопрос о замене в перспективе заграничного паспорта ПЭН не рассматривается. Вместе с тем предполагается, что в те государства, в которые сейчас можно въезжать по внутреннему паспорту, можно будет въезжать и по ПЭН», – объяснили в МВД.

Ранее сообщалось, что жители Москвы смогут оформить электронные паспорта с 1 декабря 2021 года, а по всей РФ услугой можно будет воспользоваться не позднее 1 июля 2023 года.