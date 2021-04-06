 

В МВД разъяснили порядок выдачи россиянам электронных паспортов

06.04.2021, 0:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Министерстве внутренних дел РФ раскрыли подробности механизма выдачи россиянам паспортов нового образца в виде карты с электронным чипом (ПЭН).

В ведомстве пояснили, что правительством РФ было поручено организовать выдачу ПЭН на территории Москвы, начиная с 1 декабря 2021 года. В регионах выдача документов будет осуществляться по мере технической готовности, но не позднее 1 июля 2023 года, передает RT.

Количество выдаваемых документов будет зависеть от числа граждан, желающих их получить. Планируется, что на начальном этапе внедрения нововведения их количество составит не менее 100 тыс.

Получить документы нового образца можно будет с 14 лет на добровольной основе. ПЭН по статусу будет приравнен к бумажному паспорту, имея при этом усовершенствованную систему защиты, включая криптографическую технологию.

Процедура получения карточки схожа с действующим процессом выдачи бумажного паспорта за исключением того, что при оформлении ПЭН гражданину необходимо будет пройти процесс сканирования отпечатков двух пальцев рук.

«На микросхеме в ПЭН будут содержаться персональные и биометрические данные гражданина и по желанию владельца – его электронная подпись. Вопрос о замене в перспективе заграничного паспорта ПЭН не рассматривается. Вместе с тем предполагается, что в те государства, в которые сейчас можно въезжать по внутреннему паспорту, можно будет въезжать и по ПЭН», – объяснили в МВД.

Ранее сообщалось, что жители Москвы смогут оформить электронные паспорта с 1 декабря 2021 года, а по всей РФ услугой можно будет воспользоваться не позднее 1 июля 2023 года.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.12 / Огневич назвала пять дел, которые надо успеть сделать до Нового года

17.02 / «Фан-зоны для преступников» – французские полицейские высмеяли идею «районов без проверки документов»

26.03 / Путин поддержал идею запуска для студентов конкурса по аналогии с «Большой переменой»

28.03 / Киевская художественная галерея хочет купить поврежденные двери Офиса президента

02.12 / Туристов из России нет — отели Эстонии ждут суровые времена

26.08 / Минобороны заявило о полном искоренении дедовщины

28.07 / Смартфон Redmi 9A остался дешевым, но получил намного больше памяти

16.07 / Глава Эстонии призвала Европу активнее вооружаться против России и Китая

20.12 / Бутусов: Министр мне предложил четыре должности

02.09 / ВВС Израиля нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе в провинции Хомс

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)