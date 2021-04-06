Зеленский обсудил с Джонсоном ситуацию в Донбассе

Украинский лидер Владимир Зеленский обсудил по телефону ситуацию в Донбассе и ряд вопросов двусторонней повестки с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

В сообщении офиса президента Украины отмечается, что Зеленский призвал Лондон вместе с другими участниками Североатлантического альянса усилить свое присутствие в регионе и увеличить санкционное давление на Россию.

«Отдельное внимание уделено реализации договоренностей, достигнутых в этой связи во время визита президента Украины в Великобританию 8-9 октября 2020 года, в частности развитию Военно-морского флота Украины», – говорится в сообщении.

Ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин не исключил полномасштабной атаки Киева на Донбасс, отметив, что «у Украины для этого все готово».

Накануне Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса. В Совфеде раскритиковали позицию Европы по Донбассу.