 

Может ли Россия научить нас чему-либо в отношении этнического федерализма?

05.04.2021, 23:52, Разное
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 Published: Apr 02 Henry Srebrnik

На этой файловой фотографии 2019 года женщина представляет  различные блюда на фестивале адыгейского сыра. Адыгея – пятый по площади субъект Российской Федерации, территория которого расположена в Краснодарском крае.. Gutaper/123RF Stock

Политологи стремятся понять события и процессы в одном месте, сопоставив их с их современными аналогами  в, по меньшей  мере, одном другом обществе.

Мы проводим курсы сравнительной политики в основном для того, чтобы студенты могли сравнивать и сопоставлять политические системы в других местах с нашей собственной и, возможно, рассмотреть возможность адаптации некоторых из их характеристик к нашей собственной федерации.

В РФ сложное асимметричное федеративное устройство. Всего насчитывается 85 территориальных единиц, все они называются «субъектами федерации».

Основная группа – это 46 областей, обычно названных в честь своего главного города, например, Свердловской или Волгоградской; у них преобладает этническое русское население. Это просто территориальные подразделения, подобные американским или бразильским штатам, без этнической окраски.

То же самое и с девятью краями, такими как Камчатка или Краснодарский край. Они названы иначе, чем области, потому что находятся в отдаленных, приграничных районах, в основном в Сибири. Канадским  аналогом  может быть Юкон.

Затем есть единицы с четко выраженной этнической базой, называемые республиками, которые пользуются большей автономией, чем другие типы юрисдикций.

Эти 22 республики варьируются от крупных этнических образований, названных в честь «титульной» национальности, таких как Чечня и Татарстан, до крошечных образований, созданных как дома для более мелких этнических групп. Некоторые из последних даже являются анклавами в пределах обычных областей или краев.

Например, Адыгея – одно из таких образований, представляющее коренной адыгский народ. По площади это пятый по величине субъект Российской Федерации, территория которого расположена в Краснодарском крае.

В каждом регионе, независимо от его статуса, есть выборный лидер – в областях и краях, губернаторы или главы администрации; в республиках обычно президенты республики.

Независимо от типа и размера, все 85 «субъектов» представлены двумя делегатами  каждый в Совете Федерации, 170-местной верхней палате Федерального Собрания, российском парламенте. Нижняя палата, Государственная Дума, в составе 450 членов, является выборным органом, представленным населением.

В моем курсе о политической системе РФ я познакомил студентов с этой сложной системой. Затем я обратил их внимание на злополучное Шарлоттаунское соглашение 1992 года, по которому  аборигены  [Канады]  должны были стать  «третьей властью».

Шарлоттаунское соглашение существенно изменило бы статус групп аборигенов в Канаде. Согласно Соглашению, право аборигенов на самоуправление было бы закреплено в Конституции Канады. Более того, в соглашении было бы признано, что правительства аборигенов аналогичны федеральному правительству и провинциям.

Существовало положение о представительстве аборигенов в сенате, и сенаторы-аборигены обладали той же ролью и полномочиями, что и другие сенаторы.

Однако законодательство аборигенов должно было соответствовать принципам «мира, порядка и хорошего правительства в Канаде» и подлежало судебному пересмотру в соответствии с Хартией прав и свобод.

Помимо этих общих принципов, Шарлоттаунское соглашение не содержало каких-либо подробностей о точной форме, которую могло бы принять такое самоуправление. Кроме того, он предусматривал короткий переходный период, прежде чем они могли получить доступ к праву на самоуправление.

Это дало бы федеральному правительству и провинциям время для обсуждения деталей. Но как бы это работало территориально? В  стране 633 резервации, все они  рассеяны  по  провинциям и территориям, как изюм в пироге. Каким станет их статус? Это оставалось неясным.

Но что, если мы примем российскую систему, превратив их все в маленькие этнические республики в более крупных  провинциальных образованиях, созданных поселенцами, прибывшими в эту страну? В конце концов, Нунавут уже фактически является инуитским государством.

Так, например,  территория  Канесатаке, недалеко от Монреаля, станет республикой могавков в провинции Квебек. Территория племени  цутина к юго-западу от Калгари станет самоуправляемым этническим государством. И так далее.

Некоторые исконные народы уже де-факто идут по этому пути. Британская Колумбия является домом для 198 индейских племен, около одной трети всех племен живущих в  Канаде. В 1998 году племя  нисга’а подписали договор с Канадой, и в рамках урегулирования почти 2000 квадратных километров в долине реки Насс на северо-западе Британской Колумбии были официально признаны их собственностью.

Племя  Wetʼsuwet’en,живущее  в центральной части провинции, в мае прошлого года подписало соглашение с федеральным и провинциальным правительствами, в котором Оттава и Британская Колумбия признали права Wet’suwet’en и титул на их землю.

То же самое с другими коренными народами сделало бы федеральную систему более сложной, чем та, которая есть у нас сейчас, но это может открыть всевозможные возможности для дальнейшего примирения.

Генри Сребрник – профессор политологии в университете острова Принца Эдуарда.

Шарлоттаунское соглашение  — неудавшийся проект конституционной реформы в Канаде. Предложен канадским федеральным и провинциальными правительствами в 1992 и был отклонён канадцами 26 октября 1992.



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