Остался один миллиметр жизни!

Девятый год я борюсь с этой проклятой болезнью.

Людмила с семьей. Фото из личного архива

Вот уже девятый год я борюсь с этой проклятой болезнью. Нет смысла пересказывать всю предысторию: я обошла все бесплатные больницы, но по-настоящему мне помогли только в Израиле. Казалось, болезнь отступила. Но, к несчастью ненадолго.

На последнем обследовании, к сожалению, снова выявили рецидив, обнаружили метастазы в лимфоузлах, один из которых передавил главную вену. Четвертая стадия.

Нужна была высокоточная радиотерапия. Но вся проблема в том, что радиотерапия у нас есть, но она не на самом высоком уровне. И за сложный случай вновь не берутся. Обычно все сводят к химиотерапии, которая лишь ненадолго продлевает жизнь. В РФ есть только один радиотерапевт из Израиля с мировым именем и новейшим оборудованием, и он готов был взяться за данный случай. Но, к сожалению, находится он в платной клинике. И все опять упиралось в деньги. Стоит это 3,5 млн рублей. Естественно, у многодетной семьи нет таких денег.

Мы с мужем влезли в огромные долги и мне все-таки сделали уникальную операцию. Ситуация была осложнена тем, что расстояние от опухоли до жизненно важного органа — меньше миллиметра.

Основное лечение проведено, но сейчас необходимо провести молекулярно-генетическое исследование опухолевой ткани. Такой анализ делают только в Америке, и стоит он 700 000 рублей. Результаты анализа позволят подобрать правильную лекарственную терапию, иначе смысл в удачно проведенной операции теряется. Но опять нет денег, и прежние долги нарастают.

У меня четверо детей — от 11 до 18 лет, и ради них я готова бороться за свою жизнь, но за это надо платить. Помогите!

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