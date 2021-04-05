 

Опрос США: Более половины жителей Грузии выступают за нормальные отношения с Россией

05.04.2021, 23:12, Новости дня
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Сорок пять процентов жителей Грузии выступают за прозападный внешнеполитический курс страны, но при этом считают, что необходимо сохранять отношения с Россией, свидетельствуют данные опроса американского Международного Республиканского института (IRI), обнародованные грузинскими СМИ в понедельник.

По этому же опросу, проведенному в феврале среди 1500 респондентов, шесть процентов выступают за пророссийский внешний курс страны при сохранении связей с ЕС, а еще два процента говорят, что внешнеполитический вектор Грузии должен быть исключительно пророссийским.

Семьдесят один процент опрошенных полностью или частично поддерживают продолжение диалога с Россией, категорически против – всего 10%. При этом 88% респондентов  видят в РФ самую большую опасность.

Напомним, что после войны в 2008 году между двумя странами нет дипломатических отношений.

Что касается вступления Грузии в НАТО, за это – 78%, а в ЕС – 83%.

Ранее один из лидеров «Грузинской мечты», депутат Шалва Папуашвили заявил, что сенатские слушания в США по Грузии в ночь на среду развенчали миф о том, что правящая партия является «пророссийской».



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