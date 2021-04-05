 

Правительство понизило прогнозы по добыче угля в России

05.04.2021, 23:12, Новости дня
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Правительство РФ понизило прогнозы по добыче нефти, газа и угля в стране в 2021-2022 годах, следует из опубликованного постановления.

Согласно документу, прогноз по добыче нефти в 2021 году снижен с прежних 560 млн до 517 млн тонн, в 2022 году – с 558 млн до 548 млн тонн, передает ТАСС. 

Прогноз по добыче газа на 2021 год снижен с 750,1 млрд до 698 млрд кубометров, на 2022 год – с 758,1 млрд до 743,1 млрд кубометров.

Прогноз по добыче угля в 2021 году понижен с 455 млн до 390,7 млн тонн, в 2022 году – с 465 до 389,5 млн тонн.

Ранее замминистра природных ресурсов и экологии страны, глава Роснедр Евгений Киселев заявил, объема нефтяных запасов в РФ хватит на 58 лет добычи при нынешнем уровне развития технологий. 



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