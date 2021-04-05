Суверенитет и приматы

ЮНЕСКО намеревается присвоить Байкалу статус «Природное наследие в опасности». В РФ же борьбу за озеро называют происками Запада.

Директор Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО Мехтильд Рёсслер заявила, что охранный статус озера Байкал в июле этого года может быть пересмотрен на «Природное наследие в опасности». Об этом пишет Washington Post. ЮНЕСКО намерено на это пойти в связи со значительным ослаблением природоохранного режима Байкала, состоявшимся в последние месяцы, и молчанием российского правительства в ответ на запросы из ООН.

«Новая» много писала о последних новшествах от кабмина, направленных против Байкала, в декабре и январе; под запущенной нами петицией, адресованной премьеру Мишустину, более 120 тысяч подписей.

Цитирую WP: «Хотя Байкал все еще не внесен в список «Наследие в опасности», ЮНЕСКО планирует пересмотреть статус озера в июле этого года. Отвечая WP, директор Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО Мехтильд Рёсслер сказала: «Мы действительно очень обеспокоены сообщениями об ослаблении защитного статуса озера и связались по этому поводу с властями РФ, но пока не получили от них никакой дополнительной информации».

Автор WP Изабель Хуршудян предоставила скриншоты запроса и ответа. В них дополнительно сообщается, что агентство ООН действительно встревожили последние байкальские документы из кабмина РФ: подписанный премьером 31 декабря перечень запрещенных на Байкале видов деятельности, проект постановления об амплитуде колебаний уровня озера — все это очевидные откаты в защите озера. Проблемы Байкала должны были рассматриваться на 44-й сессии в Фучжоу (Китай) в июне 2020-го, но из-за пандемии сессию перенесли, и сейчас они будут изучены на расширенной сессии за тем же номером и в том же Фучжоу, но онлайн.

Любопытно, что РФ добилась проведения следующей, 45-й, сессии Комитета всемирного наследия в 2022 году у себя, в Казани. Надо полагать, феерическое мероприятие будет, если учесть, что„

после сессии в 2019-м РФ пошла вразнос: за это краткое время бизнес инициировал, а власти одобрили шаги, которые могут привести к деградации 6 из 11 объектов природного наследия,

находящихся в РФ. Речь про «вулканы Камчатки», «Западный Кавказ», «озеро Байкал», «девственные леса Коми», «ландшафты Даурии», «Алтай — золотые горы». Лишь в одном случае — трансграничной Даурии — угроза исходит из Монголии, начавшей строить плотину на трансграничной реке. Во всех остальных причина — отечественная алчность. «Проекты развития» и ослабление под них охраны заповедных земель. Если говорить только о Байкале, в нашем активе семь невыполненных решений предыдущих двух сессий. Власти упорно отказывают в оценке потенциальных воздействий намечаемых хозяйственных проектов и правовых новаций на объекты всемирного наследия.

Отношения Комитета всемирного наследия и РФ «Новой» прокомментировал Евгений Симонов, международный координатор коалиции «Реки без границ» (защищающей Байкал уже много лет):

— РФ не одинока, например, пять объектов в ДР Конго, три в Танзании и два в Австралии также требуют срочного обсуждения в ЮНЕСКО, а всего в повестке июльской сессии более 150 объектов. А она — онлайн. Может не хватить времени и технических возможностей заслушать всех свидетелей и прийти к оптимальному решению. Очевидно, у МИД и президента именно сейчас, учитывая, что следующая сессия в Казани, назревает выбор — все-таки начать играть по правилам и вести содержательный диалог с ЮНЕСКО или включить его в список площадок, где РФ демонстрирует примат своего суверенитета над международными нормами. Не ясно, что перевесит — желание хоть в чем-то остаться лидером международного сообщества или интересы компаний «Роза Хутор», En+, «Роснефть» и других в освоении ресурсов всемирного наследия. Если привычно возобладает вторая тенденция, нас ждут две совершенно кафкианские сессии ЮНЕСКО с кульминацией международного позора в Казани.

Пока власти балансируют на грани, но склонности понятны. У российского гражданского общества есть, например, законные процедуры для представления ЮНЕСКО своих независимых мнений о состоянии объектов наследия. Этот канал связи ежегодно используется на протяжении уже 25 лет, и российское государство всегда спокойно отвечает (или отмалчивается), получая пересылаемые из ЮНЕСКО для верификации мнения и наблюдения своих граждан. Этот же канал используют граждане сотни других стран. Возможно, за исключением Северной Кореи, и, с недавних пор, КНР и Танзании.

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Но в этом году такой доклад «Экозащиты» (министерство юстиции записало эту организацию в число «иноагентов». — Ред.) по трасграничной Куршской косе, опубликованный в бюллетене World Heritage Watch, сопровождается сообщением: «Российское правительство обвинило организацию, что их доклад в ЮНЕСКО опорочил Россию».

Ну какие действительно после этого могут быть дискуссии с ЮНЕСКО?

В то же время Кремль 27 марта в рамках акции «Час Земли» отключает внешнее освещение резиденции президента. Кремль участвует в акции по решению Путина с 2013 года. В этом году «Час Земли» посвящался как раз «открытости экологической информации».

Отчеты за 2020 год о состоянии Байкала и других российских памятников наследия РФ должна подать в ЮНЕСКО в ближайшие недели.

Алексей Тарасов

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