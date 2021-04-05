Мнение: Twitter пошел на сотрудничество с администрацией.

Роскомнадзор сообщает, что замедление работы Twitter продлится до 15 мая. Что прозрачно намекает, что 16 апреля его скорее всего не заблокируют и все останется пока что на уровне замедления работы.

Официальная причина – под угрозой блокировки на территории РФ Твиттер удалял большую часть запрещенного контента, который требовал удалить Роскомнадзор и пошел на сотрудничество с администрацией в вопросах модерации.

Правда, про вопрос цензуры российских СМИ ничего не сказано.

После принятия 10 марта 2021 года мер по замедлению трафика Twitter, социальной сетью удалено около 1,9 тыс. из 3.1 тыс. не удалявшихся с 2017 года запрещённых в России материалов с детской порнографией, пронаркотического и суицидального контента.

Администрацией Twitter повышена скорость удаления запрещённых материалов. Из 650 появившихся новых ссылок на запрещённый контент удалено около 580. Среднее время удаления составляет 81 час.

В соответствии с российским законодательством на удаление запрещённой информации соцсетям отводятся 24 часа с момента получения уведомления.

Первого апреля по инициативе администрации Twitter состоялась ВКС. Вице-президент по публичной политике в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке Twitter Inc. Шинейд МакСуинни сообщила об усилиях, предпринимаемых компанией по улучшению модерации запрещённого контента.

На вопрос представителя Twitter об условиях снятия мер по замедлению трафика соцсети в России руководством Роскомнадзора было дано разъяснение о необходимости удаления в соцсети Twitter всего запрещённого контента, приведения скорости удаления в соответствие с российским законодательством, выполнения всех норм, регулирующих деятельность соцсетей в России.

С учётом впервые принятого компанией Twitter решения по изменению принципов и скорости работы собственной службы модерации на территории России и удаления в связи с этим существенной части запрещённого контента Роскомнадзор принял решение не переходить к следующей мере – полной блокировке работы соцсети на территории страны, продлив меру по ограничению трафика Twitter до 15 мая. Тем самым компании Twitter предоставляется дополнительное время на удаление из соцсети всего запрещённого контента и приведение своей деятельности в полное соответствие с законодательством нашей страны.

Роскомнадзор продолжит взаимодействие с администрацией Twitter для полного и скорейшего удаления соцсетью всей запрещённой информации. Соблюдение российского законодательства в полном объёме позволит снять меры по замедлению трафика и исключить блокировку работы сервиса в России.

https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news73536.htm – цинк

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